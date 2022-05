Le novità Disney+ di giugno 2022

Le novità annunciate da Disney+ per giugno 2022, attraverso i canali social, prevedono il finale di stagione di Grey’s Anatomy, l’esordio della terza stagione di The Orville, della seconda di Only Murders in the Building e l’arrivo delle prime cinque stagioni di This Is Us.

Sul fronte Marvel fa il suo esordio Ms Marvel e arrivano tutte le serie dei Defenders precedemente presenti su Netflix: Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Defenders e The Punisher.

Le serie TV Disney+ di giugno 2022

Star – Stagione 3 – 1 giugno

Abbott Elementary – Stagione 1 – 1 giugno

Mixed-ish – Stagioni 1-2 -1 giugno

Vida Perfecta – Stagione 2 – 1 giugno

The Orville: New Horizons – Stagione 3 – dal 1 giugno

This Is Us – Stagioni 1-5 – 8 giugno

Pose – Stagioni 1-2 – 8 giugno

Ms Marvel – Stagione 1 – dall’8 giugno

Love, Victor – Stagione 3 – 15 giugno

Snowfall – Stagione 5 – dal 15 giugno

When We Rise – Stagione 1 – dal 15 giugno

The Foster – Stagioni 1-5 – 22 giugno

Only Murders in the Building – Stagione 2 – dal 28 giugno

Atlanta – Stagione 3 – 29 giugno

Good Trouble – Stagioni 1-2 – 29 giugno

Making History – Stagione 1 – 29 giugno

Black-ish – Stagione 8 – dal 29 giugno

Daredevil – Stagioni 1-3 – 29 giugno

Jessica Jones – Stagioni 1-3 – 29 giugno

Luke Cage – Stagioni 1-2 – 29 giugno

Iron Fist – Stagioni 1-2 – 29 giugno

Defenders – Stagione 1 – 29 giugno

The Punisher – Stagioni 1-2 – 29 giugno

I film Disney+ di giugno 2022

Hollywood Stargirl – 3 giugno

Kidnapping – Pericolo in Agguato – 3 giugno

Baciati dalla Sfortuna – 3 giugno

Affare Fatto – 3 giugno

Epic Movie – 3 giugno

3ciento – Chi l’Ha Duro… la Vince – 3 giugno

Tu la Conosci Claudia? – 3 giugno

La Leggenda di Al, John & Jack – 3 giugno

Scappo a Casa – 3 giugno

Fire Island – 17 giugno

Rise – La Vera Storia di Antetokoumpo – 24 giugno

Le serie animate Disney+ di Giugno 2022

American Dad – Stagione 16 – 1 giugno

Club Mickey Mouse – Stagione 4 – 1 giugno

Vampirina – Stagione 2 – 1 giugno

I Griffin – Stagione 19 – 22 giugno

Baymax – Stagione 1 – 29 giugno

Gli speciali, i reality e i documentari Disney+ di giugno 2022

A Fan’s Guide to Ms Marvel – 1 giugno

Wild Australia – Stagione 1 – 1 giugno

Wonders of the Ocean – Stagione 1 – 1 giugno

Family Reboot – Facciamo un restart? – Stagione 1 – 15 giugno

Have You Seen This Man? – Stagione 1 – dal 22 giugno