I supereroi DC in costume da bagno

Con l’arrivo dell’estate i supereroi DC si mettono in costume, ma questa volta in quello da bagno!

Negli albi di agosto infatti vedremo molti personaggi DC rilassarsi in spiaggia o in altri ambienti in costume da bagno, lontano dai propri impegni da supereroi.

No, non vedremo Bruce Wayne affrontare il Joker indossando degli slip neri nelle pagine di Batman, ma la DC lascerà che il Cavaliere Oscuro, Catwoman, Nubia, Nightwing, Black Adam e altri si godano la spiaggia e la piscina in una serie di variant cover a tema durante il mese estivo, opera di artisti come Artgerm, Joëlle Jones, Nicola Scott, Mikel Janín e altri.

Un tempo un punto fermo degli anni ’90 durante l’era di Wizard Magazine, quando venivano pubblicati interi “swimsuit special”, ora la DC riprende a proporre i supereroi in costumi da bagno personalizzati in una serie di 10 copertine variant. Certo, per alcuni personaggi come Poison Ivy o Wonder Woman è più il contesto a indicare che si tratti di un costume da bagno, piuttosto che il costume in sé.

Quindi ecco una prima occhiata alle copertine variant dei supereroi in costume da bagno che compaiono tra le uscite di agosto in casa DC Comics, come riportato da Newsarama, con le indicazioni di chi le ha disegnate e su quali numeri usciranno.

Action Comics #1046 a firma di Stanley “Artgerm” Lao

Batman #126 a firma di Mikel Janín

Batman/Superman: World’s Finest #6 a firma di Rafa Sandoval

Black Adam #3 a firma di Emanuela Lupacchino

Catwoman #46 a firma di Jeff Dékal

Deathstroke Inc. #12 a firma di David Lapham

Harley Quinn #21 a firma di Megan Huang

Nightwing #95 a firma di Nicola Scott

Nubia: Queen of the Amazons #3 a firma di Derrick Chew

Poison Ivy #3 a firma di Joëlle Jones con Jordie Bellaire

Le variant cover dei supereroi DC in costume da bagno