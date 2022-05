Dragon Ball: Batman e Superman usano la fusione in stile Goku e Vegeta

L’artista Dan Mora ha rivelato un nuovo sneak peek di Batman/Superman: World’s Finest #4, con un nuovo personaggio che è una combinazione del Cavaliere Oscuro e dell’Uomo d’Acciaio. Vedere i due eroi DC fusi in questo modo rievocherà le fusioni del franchise di Dragon Ball.

Gli scrittori Mark Waid e Dan Mora hanno rilanciato Batman/Superman, partendo da una storia raccontata in Detective Comics #1050 a gennaio. L’arco di apertura di World Finest riporta a un’epoca in cui Dick Grayson era ancora il Ragazzo Meraviglia e Robin, la spalla di Batman.

“Batman Superman Worlds Finest #4 mostra in anteprima un nuovo personaggio. Mi sono divertito a disegnarlo. Il FOC è domenica 22 maggio, assicuratevi di preordinare le vostre copie”, ha scritto Mora su Twitter. La fusione Batman/Superman ispirata a Dragon Ball Z combina i costumi di entrambi gli eroi, proprio come avviene nell’opera di Toriyama.

Ad esempio, una maschera rossa di Batman copre il volto del personaggio, un’imbottitura rossa copre le spalle come se fosse il mantello di Superman, un elegante costume blu aderente copre il busto e la parte superiore delle braccia e una cintura di utilità è avvolta intorno alla vita.

L’emblema della Casa di El si trova sul petto e forma anche il Bat-segnale. I guanti da polso di Batman sono in mostra con l’energia verde che irradia tutto il corpo.

Il lavoro di Mark Waid su Detective Comics #1050 ha segnato il suo ritorno alla DC, dopo un periodo pluriennale alla Marvel Comics. Dan Mora è salito alla ribalta grazie a BOOM! Studios per la serie Mighty Morphin Power Rangers, e recentemente ha collaborato con Mariko Tamaki su Detective Comics.

Lo scrittore Gene Luen Yang e l’artista Ivan Reis hanno ripreso il volume precedente di Batman/Superman nella conclusione di Dark Nights: Death Metal.

Alcune delle fusioni più popolari di Dragon Ball hanno avuto luogo in Dragon Ball Z, come Gogeta/Vegito tra Goku e Vegeta, e Gotenks (Trunks e Goten).

Waid sta anche lavorando a uno spinoff di Batman/Superman: World’s Finest con l’artista Mahmud Asrar, intitolato Batman vs. Robin. La miniserie di cinque numeri è caratterizzata da puntate sovradimensionate e uscirà a settembre. “Quello che posso dire è che il primo arco di World’s Finest è, era ed è sempre stato progettato deliberatamente per condurre a quello che sarà Batman vs. Robin”, ha spiegato Mark Waid nell’annuncio di Popverse.

Batman Superman Worlds Finest #4 sneak peek of a new character. I had a blast drawing this guy.

FOC is this Sunday, May 22nd, make sure to preorder your copies pic.twitter.com/GtJj7vbowr

— Dan Mora (@Danmora_c) May 20, 2022