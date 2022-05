One Piece 1050 è un capitolo di transizione più che finale e la narrazione come sempre, per quanto confermi un avvenimento importante di certo non chiude i giochi, e nemmeno il longevo arco del Wanokuni.

Come avevamo accennato nelle scorse discussioni, la mania di Oda nel perfezionismo si fa ancora sentire e quindi ha “confermato” la presunta vittoria di Rufy contro Kaido, proprio in questo capitolo chiudendolo a cifra tonda.

Successivamente al colpo scagliato da Cappello di Paglia, Kaido è sprofondato negli abissi insieme a Big Mom scatenando un’eruzione vulcanica davvero pericolosa per gli abitanti. Numerose sottotrame sono ancora apertissime e i Pirati delle Cento Bestie ancora combattivi.

Onigashima è nel delirio più totale nonostante il salvataggio di Momonosuke davvero monumentale. Ognuno ha fatto la sua parte e un “rullo di tamburi” singolare sancisce, a quanto pare, la sconfitta dell’Imperatore Kaido.

Uno scontro devastante è giunto al termine e le numerose congetture sulla figura di Joy Boy sono ancora velate, quasi nulle al momento, ma la strada che corona Rufy come una figura “Divina” sono sempre più che aperte.

Nelle ultime tavole assistiamo a qualcosa di particolare, con protagonista Zunisha che dialoga telepaticamente con Momonosuke, citando testuali parole: “Riesci a sentirmi? Ci ho pensato a lungo…Non aprirò il Pese. Per ora. Capisco…rispetterò la tua decisione, mi fido del tuo giudizio”. Risponde Zunisha, rispettando e dando una possibilità a Momo.

Un momento ancora più eclatante lo ammiriamo verso le ultime pagine, dove un Drago enorme annuncia che l’eruzione in questione non sono altro che “I rulli di tamburo che segnano la fine di Kaido e dei Pirati delle Cento Bestie”, confermando ancora una volta la sconfitta dell’Imperatore, anche se nell’aria si prevede qualcosa di catastrofico.

L’apparizione in questione è preceduta da una tavola che mostra Rufy svenuto che cade nel vuoto, accompagnato da una scritta che non lascia alcun dubbio “Vincitore: Rufy Cappello di Paglia”, innalzandolo a vincitore assoluto.

Infine Denjiro conferma le nostre teorie al riguardo della ancora lunga durata della saga, dato che il tutto sembra essere appena cominciato: “Ordunque, questa sarà una storia molto lunga, ma…Abbiamo portato il nuovo Shogun del Wanokuni.”.

One Piece 1051 sarà disponibile su MangaPlus a partire dal 5 giugno.