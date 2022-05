Dragon Ball Z e Johnny Bravo: ecco l’episodio crossover perso nel tempo

È impossibile negare l’influenza di Cartoon Network sulla maggior parte degli anime famigerati come Dragon Ball, soprattutto se consideriamo il celebre blocco Toonami ( un programma contenitore statunitense operante nelle ore notturne sul blocco televisivo Adult Swim di Cartoon Network).

Anche la sua serie di cartoni animati è stata incredibilmente iconica: Johnny Bravo era così popolare che un’auto è stata dipinta con lui sul cofano e guidata dal leggendario Kyle Busch per una gara ufficiale della NASCAR.

Mentre entrambe le serie conservano un posto nei cuori di molti ancora oggi, pochi fan di entrambe sono a conoscenza di un raro momento in cui Johnny Bravo stesso è stato coinvolto in un episodio di Dragon Ball Z, andato in onda solo una volta in TV e successivamente perso nelle nubi del passato.

Coloro che si dedicano alla ricerca dei media perduti stanno ancora cercando di trovare questo episodio di una serie a lungo dimenticata – JBVO.

La storia degli host animati di Cartoon Network

Se oggi sembra normale che un personaggio animato come T.O.M. introduca gli spettacoli e ne parli su Toonami, ricordiamo che non è stato così da sempre.

Il Moxy Show, con un cane in 3D, è stata la prima serie originale di Cartoon Network e il suo primo tentativo di show a cartoni animati. Questo ha persino portato alla realizzazione del primo cartone animato in tempo reale.

Con l’aiuto del motion capture, di un tecnico esperto e della voce di Bobcat Goldthwait, il personaggio animato Moxy è stato trasmesso in diretta durante il Great International Toon-In. Nonostante gli sforzi impressionanti dei suoi creatori, il Moxy Show ha avuto solo ventiquattro episodi ed è ormai un media perduto e mai recuperato.

Cartoon Network non era disposto a rinunciare all’idea, nonostante il suo iniziale fallimento. Johnny Bravo fu scelto come prossimo potenziale conduttore e, nel tentativo di farlo, gli furono dedicati tre spin-off distinti. JBVO: Your All Request Cartoon Show fu il primo di questi.

Johnny accettava le richieste di cartoni animati in diretta, attraverso telefonate e messaggi scritti. Seguì poi Toon FM, in cui Johnny conduceva uno show insieme a Brak di Space Ghost Coast to Coast, con risorse riutilizzate dallo show originale.

Questo ha portato a uno spin-off dello spin-off chiamato Viva Las Bravo, in cui gli spettatori potevano votare su quali spettacoli sarebbero stati trasmessi durante un segmento di due ore il giorno prima.

JBVO e Dragon Ball Z

La maggior parte di questi programmi sono stati dimenticati e non hanno mai visto repliche né uscite domestiche di alcun tipo. Nonostante la relativa oscurità, un episodio particolare di JBVO è stato ricordato da molti fan.

Sebbene di solito venissero trasmessi solo cartoni animati brevi a causa del tempo concesso dal programma, molti ricordano un episodio speciale in cui Johnny infranse questa regola trasmettendo un episodio di Dragon Ball Z della saga di Freezer, su richiesta di una spettatrice di nome Jennifer.

Per rendere lo spettacolo adatto, fu accelerato a velocità incredibili con Johnny che faceva battute e commentava quasi come un episodio di Mystery Science Theater 3000.

Per anni non c’è stata alcuna conferma dell’esistenza dell’episodio, fino a quando nel 2017 è stata caricata su Internet una clip di cinque secondi, visibile qui sopra.

Sebbene ci siano potenziali prove che l’episodio sia stato trasmesso più di una volta, è ancora del tutto possibile che sia stato trasmesso solo due volte mentre lo show andava in onda dal 2000 al 2001, dato che non sono mai stati trovati gli orari completi di messa in onda della serie.

Per trovare l’episodio in questione sarebbe necessario che qualcuno lo avesse fortunatamente registrato più di due decenni fa. Solo un episodio completo di JBVO è stato trovato e archiviato e la maggior parte dei media che lo riguardano non sono altro ricicli.

Senza l’aiuto di molti fan che setacciano vecchie cassette VHS e senza una buona dose di fortuna, è improbabile che l’episodio venga mai ritrovato.

Anche se i fan dovessero presentare una petizione a Cartoon Network per rilasciare filmati d’archivio della serie, è del tutto possibile che problemi di copyright e la notoria avversione di Toei Animation per le versioni remixate dei suoi spettacoli possano rendere quasi impossibile la pubblicazione al pubblico.

Quindi, anche se molti ricordano questo crossover unico nel suo genere come estremamente divertente, la sua impressionante comicità potrebbe non essere mai più vista per intero.

L’eredità di Johnny Bravo e Dragon Ball Lost Media

Mentre la maggior parte dei media perduti che coinvolgono Dragon Ball al giorno d’oggi si estende per lo più a episodi di specifiche e oscure versioni doppiate dello show, una buona parte della storia di Johnny Bravo è ancora perduta.

Mess O’ Blues, il breve film d’animazione che ha ispirato la serie, non è mai stato mostrato pubblicamente, a parte quindici secondi di filmato che si possono vedere qui sopra. Van Partible ha dichiarato di possedere l’unica copia in VHS del cortometraggio e una copia digitale archiviata sul suo hard disk, ma non ha intenzione di renderla pubblica.