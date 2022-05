Star Wars: Visions torna nel 2023 e non sarà solo anime

Nella giornata finale della Star Wars Celebration di Anaheim James Vaugh della Lucasfilm ha confermato il ritorno della serie nel 2023 e il fatto che il futuro del franchise di Star Wars collegato agli anime, dopo il successo di Star Wars: Visions è molto, molto roseo.

La prima stagione di Star Wars: Visions, realizzata da sette dei più grandi studi di anime giapponesi, era stata rilasciata su Disney+ il 21 settembre 2021 e comprendeva nove episodi. La serie raccontava storie che si svolgevano in molti punti diversi della sequenza temporale di Star Wars. Qualcosa di totalmente inedito per il franchise, Visions ha ricevuto recensioni ampiamente positive.

Will we see more stuff like Visions? Yes, says Lucasfilm executive James Waugh. “Star Wars and anime has a very, very bright future.”#StarWarsCelebration — Eric Geller (@ericgeller) May 29, 2022

Ma la seconda stagione di Star Wars: Visions non si limiterà solo agli anime giapponesi: in uscita nella primavera del 2023, questa nuova stagione avrà un carattere globale, con studi d’animazione di varie nazionalità coinvolti nel progetto.

Star Wars Visions returns in Spring 2023. Moving on from anime for now. Multiple countries’ cultures and styles represented. India, Ireland, Spain, and more. #StarWarsCelebration pic.twitter.com/HaNVESPxcv — Eric Geller (@ericgeller) May 29, 2022

Da quanto annunciato sia al panel che successivamente sul palco, oltre al Giappone (con il ritorno di alcuni degli studi di anime giapponesi che hanno lavorato alla prima stagione) sono coinvolti anche studi d’animazione dall’India, dalla California, dal Cile, dal Sudafrica ed europei, per la precisione dal Regno Unito, dalla Francia e dalla Spagna.

In realtà non è chiaro se il seguito delle storie viste nella prima stagione di Star Wars: Visions faranno parte di questa seconda stagione o se proseguiranno in progetti separati. Uno degli episodi della prima stagione, Ronin, è già stato ampliato in un romanzo, e altre storie potrebbero ricevere ampliamenti simili.