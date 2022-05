L’Attacco dei Giganti: Historia e Mikasa si mostrano in abito nuziale

L’Attacco dei Giganti dopo aver trasmesso su Crunchyroll l’ultimo episodio della seconda parte della quarta stagione adesso è in pausa. Tutti gli appassionati però aspettano l’anno prossimo la terza parte della quarta stagione che sancirà la fine dell’anime. Ricordiamo che non ci sarà un’altra stagione perché il manga è terminato.

Mikasa e Armin guideranno il finale con i loro amici e, naturalmente, tutti gli occhi sono puntati su Eren come al solito. Il protagonista è intenzionato a sterminare tutti i marleyani e a lasciare in vita solo i suoi amici, i quali si opporranno.

Oggi riportiamo che L’Attacco dei Giganti sta mostrando ai suoi fan di tutto il mondo novità legate al merchandising e ai giochi.

Infatti di recente è stato pubblicato un’artwork che mostra Mikasa e Historia in abiti da sposa.

Queste provengono da L’Attacco dei Giganti: Brave Order. Il gioco per cellulare si sta preparando per il lancio di una nuova serie di carte. In questa occasione quindi, è stata inchiostrata una nuova grafica per i suoi personaggi.

Historia e Mikasa hanno ricevuto i loro nuovo look per l’evento e indossano un abito da sposa davvero bello.

Di seguito riportiamo quello di cui stiamo parlando che l’insider AoTWiki ha condiviso direttamente sulla sua pagina Twitter:

Attack on Titan Brave Order New Mikasa Illustration pic.twitter.com/A7uxYBHhgI — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) May 29, 2022

Attack on Titan Brave Order New Historia Illustration pic.twitter.com/fGaLq6XeRy — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) May 29, 2022

Historia ha un aspetto molto formale con un velo di tulle e un copricapo di perline che si abbina al suo abito da sposa.

Le sue spalle sono quasi scoperte e l’abito presenta una scollatura allungata.

Rispetto a Historia, Mikasa mostra un aspetto sicuramente più caldo di quello di Historia.

Guardare questi due personaggi importanti della serie di Hajime Isayama in abito da sposa fa un certo effetto a tutti gli appassionati. Infatti coloro che seguono la serie animata e leggono il manga sono abituati a vederle in azione come soldati.

Sicuramente molti hanno immaginato a un lieto fine tra Eren e Mikasa, visto l’abito che sta indossando, ma una situazione del genere si può solo immaginare.

Infatti lo scenario di guerra e sterminio non lascia nessuno spiraglio a situazioni sentimentali.