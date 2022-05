L’Attacco dei Giganti: svelate le nuove Funko Pop al Funkoween 2022

L’Attacco dei Giganti ha moltissimi appassionati impazienti di guardare la terza parte della quarta e ultima stagione dell’adattamento anime. Il manga ha terminato la sua serializzazione ma l’anime ancora no.

Molte sono state le teorie dei fan. Si è pensato che MAPPA avrebbe realizzato un lungometraggio per ricoprire tutti i capitoli del manga non adattati nella seconda parte della quarta stagione. Tuttavia Studio MAPPA ha poi annunciato l’arrivo della terza e ultima parte per il 2023.

In questo modo tutti i fan potranno attendere non tantissimo prima di scoprire l’epilogo che vede Eren intenzionato a distruggere Marley e tutto il resto dell’umanità risparmiando solo i suoi amici.

Oggi riportiamo l’aggiornamento che vede la serie de L’Attacco dei Giganti protagonista con le nuove Funko Pop. Di recente abbiamo presentato quelle di alcuni personaggi di Hunter x Hunter. Oggi è il turno di Eren Jaeger, Mikasa Ackermann, Bertholdt Hoover, e il gigante d’attacco di Ymir.

Sarà possibile acquistare le nuove figure dei personaggi su indicati cliccando su questo link che porta a Entertainment Earth. Il prezzo del pre order di tutte le nuove funko pop non supera i 10€.

Di seguito è possibile dare un’occhiata alle figure di Eren, Mikasa, Bertholdt e il giganti di Ymir:

Ci saranno anche altre Funko Pop che si differenziano da quelle appena descritte che vanno a completare la Funkoween. Queste prevedono:

Il Gigante d’Attacco di Eren con indurimento;

Mikasa Ackermann;

Levy insanguinato;

Il Gigante di Annie che si illumina al buio

Al momento non è stata ancora rivelata una data specifica per l’arrivo degli episodi finali dell’adattamento anime della serie di Hajime Isayama. Studio MAPPA però tornerà ancora una volta per mettere fine alla storia della guerra tra Marley e Paradis.

Secondo quanto riferito, gli ultimi episodi dell’anime saranno distribuiti con alcuni speciali di quattro ore. I fan possono aspettarsi molte sorprese e vittime poiché Eren e i suoi ex amici sono ora in rotta di collisione per determinare il futuro del loro mondo.