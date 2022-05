L’Attacco dei Giganti: guarda il Gigante d’Attacco costruito con i LEGO

L’Attacco dei Giganti è una delle serie più famose e di successo degli ultimi dieci anni. Hajime Isayama ha dato vita a un qualcosa di sbalorditivo che, per chi inizia ad avvicinarsi alle vicende di Eren Jaeger con l’adattamento animato, ne rimane colpito subito.

Il primo episodio della serie animata infatti mostra tutta la crudeltà della realtà del manga.

Nessuno ha qualche speranza, sono tutti morti che camminano. Domina l’angoscia, la paura, l’ansia e lo strazio di morire, di impotenza nel salvare gli altri. Tuttavia ci sono anche uomini valorosi che danno la vita per il genere umano.

La storia si concentra su Eren, un ragazzo deciso a scoprire il mondo al di là delle mura erette per proteggere l’isola di Paradis dai giganti. Insieme a Mikasa e Armin si arruolano nell’armata ricognitiva per trovare un modo per salvare il mondo. Le scoperte che faranno i protagonisti sono sconvolgenti.

Infatti l’attacco di due giganti misteriosi che hanno causato una breccia nel Wall Sina e Maria hanno permesso ai giganti fuori dalle mura di entrare. Carla, la mamma di Eren, impotente perde la vita e Eren giura di sterminare tutti i giganti.

Durante la sua battaglia, anche personale, riesce a svegliare un potere incredibile. Si trasforma in Gigante. Questo si scoprirà essere poi il Gigante d’Attacco che lui stesso ha ereditato dal padre, Grisha.

Nelle vicende finali del manga Eren mostra tutta la sua natura e i suoi reali obiettivi. Sterminare tutti in modo da porre fine a tutte le sofferenze, lasciando in vita solo i suoi compagni. Loro però sano che devono fermarlo a tutti i costi, anche nel modo più tragico.

Riguardo l’adattamento anime, Studio MAPPA ha confermato la terza parte della quarta stagione, prevista nel 2023. Al momento i fan possono rileggere il manga o riguardare gli episodi precedenti. Molti però fanno altro.

Infatti un utente su Reddit, Professor-Domatron, ha realizzato con i LEGO la forma di Eren in gigante d’Attacco.

Di seguito ne condividiamo il link attraverso il quale accedere direttamente sulla pagina e anche direttamente qualche immagine: