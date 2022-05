Batman: Yoshitaka Amano disegna le copertine dell’Uomo Pipistrello

Un prossimo numero di Detective Comics della storica casa editrice DC Comics appunto, sarà caratterizzato da una variant cover realizzata dal talentuoso e prolifico artista di Final Fantasy Yoshitaka Amano, come annuncia il catalogo di agosto 2022 dell’azienda.

Il bellissimo disegno di Amano di un Batman pensieroso che tiene in braccio una donna che molti ritengono essere il nemico e l’interesse amoroso di Bruce Talia al Ghul ornerà la copertina di Detective Comics #1093 quando arriverà sugli scaffali delle fumetterie il 23 agosto.

La sollecitazione della DC Comics fa notare che i rivenditori devono ordinare 25 numeri della copertina standard per ricevere una singola variante di Amano, quindi dovrebbe essere piuttosto rara.

Ecco cosa ha da dichiarare la DC Comics su questo numero specifico di una serie, che ha ormai 85 anni:

I vecchi amici Bruce Wayne e Harvey Dent condividono un momento insieme chiedendosi: A che punto Gotham non ha più bisogno di un Batman? Mentre le indagini del Crociato Incappucciato a Gotham lo portano a incontrare sempre più esseri demoniaci, l’unica cosa che hanno in comune è che sono tutte persone che lui combatte per tenere lontano dalle strade e dietro le sbarre. Ma quando Due Facce appare chiedendo aiuto a Batman, è un amico o un nemico? E qualsiasi cosa stia accadendo a Batman è già troppo tardi per intervenire? È il detective o il diavolo?

Il rapporto di Amano con la DC Comics risale alla sua collaborazione con Neil Gaiman nel 1999 per The Sandman: The Dream Hunters per l’etichetta Vertigo. Da allora, ha fornito il suo talento a diversi progetti della DC Comics, tra cui Superman Red and Blue, Harley Quinn, Suicide Squad e Batgirls.

In calce anche la già citata variant cover, che a quanto pare è piuttosto rara, dato che la DC ha chiesto ai commercianti di ordinare 25 numeri della standard per ricevere la variant dedicata al numero in uscita il 23 di agosto di questa nuova run dedicata all’Uomo Pipistrello.

Il disegno inquietante e allo stesso tempo poetico, mette in risalto delle matite leggere e allo stesso tempo pesanti, che ricordano le meravigliose tavole dell’opera magna di Gaiman, The Sandman.