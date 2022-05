Dragon Ball Super: ecco la statua di Goku a grandezza naturale

Un collezionista è diventato ancora più virale, grazie all ‘unboxing della sua statua di Goku Ultra Instinct a grandezza naturale.

Il video arriva per gentile concessione di TikTok: il collezionista di anime Toys From Garage Kit mostrato uno dei suoi più grandi acquisti fino ad oggi. Sembra che il team sia riuscito ad accaparrarsi una delle statue super esclusive di Ultra Instinct di CM Studio prima che i pezzi più costosi fossero esauriti.

Da come potete ammirare in calce, la statua è davvero incredibile: la base di Goku è enorme e i piedi di Goku sembrano attaccarsi magneticamente. Per quanto riguarda l’aura di Ultra Instinct, la base include diversi ripiani per gli spuntoni, e da lì in poi la costruzione è guidata e semplice.

Dopo che Goku ha posizionato le gambe, il suo torso viene impilato sopra. Le fasi finali conferiscono a Goku il volto, i capelli e la mano destra.

Per coloro che sono curiosi di conoscere questa statua e i suoi dettagli, il prezzo originario era di 2.400 dollari al lordo delle tasse e delle spese di spedizione. Goku viene fornito con una scultura della testa aggiuntiva, dal peso considerevole.

Rammentiamo la sinossi del prossimo film di Dragon Ball Super: Super Hero che uscirà il prossimo 11 giugno:

La figlia di Gohan, Pan, viene successivamente rapita dal Red Ribbon e ovviamente il ragazzo dal sangue Saiyan si lancerà in uno scontro senza pari contro Gamma 1 e Gamma 2. Le sequenze del trailer conducono lo spettatore in una battaglia per la vittoria sotto la pioggia battente, e mentre il tutto si svolge la clip si chiude con una capsula, visibile per qualche secondo, che emana gas a tutto spiano. I fan vociferano di un ritorno di Cell in grande stile, e di certo non è un ipotesi azzardata.

Il manga nella saga attuale, ha permesso di esplorare maggiormente il passato della razza Sayan, insieme al passato ed a l’approfondimento di uno dei personaggi maggiormente apprezzati dal pubblico.

Inoltre, come se non bastasse, i fan hanno avuto l’occasione di godersi una nuova forma dedicata a Vegeta, ovvero la potentissima Ultra Ego, e non in bianco e nero, ma a colori.

Secondo Toyotaro l’Ultra Ego è di colore viola, e di conseguenza anche aura e capelli di Vegeta assumono il pantone in questione.

La particolarità (o la citazione) della suddetta trasformazione, conduce alla perdita delle sopracciglia proprio come lo storico Super Sayan 3.