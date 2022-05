Death Note: le storie brevi sono ora disponibili su Shonen Jump

Death Note è uno dei manga più iconici degli ultimi anni e che ha consolidato il successo e la fama di Tsugumi Ohba e Takeshi Obata. Anche tra i gli appassionati la questione del quaderno della morte è diventato un fenomeno culturale diffuso.

La serializzazione del manga è durata tre anni, dal 2003 al 2006. In Italia invece la prima edizione risale al 2008 con Planet Manga.

Dopo molti anni dalla fine del manga, non moltissimo tempo fa è stato annunciato un One-Shot che parla di Minoru Tanaka. Il ragazzo è un geniale studente delle superiori, che ha l’opportunità di utilizzare il potere di Ryuk e del suo Death Note. Tuttavia le sue idee e i suoi obiettivi sono molto diversi da quelli a cui ci aveva abituato Light.

Oggi annunciamo che Viz Media ha reso questo sequel, e alcuni nuovi racconti speciali della serie, disponibili attraverso il loro spazio digitale di Shonen Jump!

Tsugumi Ohba e Takeshi Obata sono tornati sorprendentemente al loro popolarissimo franchise un paio di anni fa con una storia nuova. Questa è ambientata dopo la fine della serie originale. Il successo è stato immediato al punto che Viz Media ne ha rilasciato una versione fisica. Inoltre altri racconti mai rilasciati prima hanno fatto il loro debutto.

Viz Media renderà questi racconti brevi di Death Note disponibili in digitale per coloro che hanno un abbonamento.

La prima storia della raccolta è completamente gratuita, ma le altre si possono leggere solo abbonandosi.

Viz Media ha lanciato i capitoli speciali di Death Note – Short Stories nella libreria digitale Shonen Jump. In questa maniera i fan di tutto il mondo possono leggere questi nuovi capitoli che presentano alcuni personaggi diversi da L e Kira.

Di seguito riportiamo la sinossi della raccolta di racconti del manga di Ohba e Obata: