Jujutsu Kaisen: svelato il momento più sanguinoso del Culling Game

Le tavole del manga di Gege Akutami, Jujutsu Kaisen, stanno raccontando i vari scontri nell’arco del Culling Game. Proprio nel capitolo più recente si sta per scatenare uno dei combattimenti più sanguinosi del Culling Game.

Adesso in questo arco narrativo ha avuto inizio una nuova fase di combattimenti. Il protagonista principale, Yuji Itadori, e gli altri hanno vinto i loro primi combattimenti nella Colonia No.1 di Tokyo.

Di ricente, come anche abbiamo riportato, i riflettori si sono spostati su Kinji Hakari e Panda, che si fanno strada attraverso la Colonia n.2 di Tokyo.

I due personaggi però finiscono per separarsi e sia Hikari che Panda si imbattono in avversari duri per entrambi e molta attenzione è stata dedicata a Panda.

Infatti per Hikari il combattimento nel Culling Game è terminato eliminando rapidamente e senza grossi rischi il suo primo avversario nel torneo.

Invece per Panda come si sta verificando lo scontro? Panda è sicuramente più sfortunato. Infatti il suo avversario è lo stregone più letale nella colonia. Il suo nome è Hajime Kashimo. Ricordiamo che prima di debuttare nel torneo era uno dei pochi giocatori con già più di 100 punti.

Questi dettagli bastano per delineare un profilo pericoloso e letale per Panda. Non a caso il capitolo più recente ha mostrato ai lettori una lotta sanguinosa che mostra Panda completamente distrutto e lasciato sanguinante per terra.

Il capitolo 185 di Jujutsu Kaisen conferma che l’attacco di Kashimo a Panda alla fine del capitolo ha confermato che sfortunatamente aveva completamente squarciato il suo corpo.

Panda se resta in vita, tuttavia è chiaro che l’attacco di Kashimo ha eliminato gli altri due nuclei all’interno del suo corpo.

Sebbene sia vivo, la situazione. Infatti è importante sapere un dettaglio raccapricciante. L’unica cosa rimasta del corpo di Panda è la sua testa distaccata. Nonostante la situazione per Panda sia già senza speranza, Kashimo si prepara a eliminare anche quella parte rimasta.

Per fortuna, Hakari arriva giusto in tempo per impedire a Kashimo di infliggere il colpo finale. Ora si tratta solo di vedere se Hakari può sconfiggere o meno uno dei nemici più letali nel Culling Game.