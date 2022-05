One Piece ha un enorme fandom che segue solamente la trasposizione animata, e su Twitter il pubblico è sempre pronto a dire la sua, ma questa volta i post diventano virali per alcuni motivi riguardanti alcune critiche rilevanti da parte di Henry Thurlow, un noto regista e animatore di grande calibro.

La conversazione è iniziata dopo che l’animatore Henry Thurlow appunto, ha postato su Twitter un commento sull’episodio 1018 di One Piece. L’artista preferito dai fan si è rivolto a coloro che si sono sentiti delusi dall’episodio.

Alcuni si aspettavano che ciò accadesse, dato che gli episodi 1016 e 1017 di One Piece erano veri e propri spettacoli di animazione. Così, quando gli elitari della sakuga si sono scagliati contro One Piece, Thurlow ha condiviso quanto segue:

Without a doubt the funniest part of this whole thing is that actually, I’m kind of a “less aura’s the better” sorta guy.

Lol. Of course I’ll add them when directed to do so & I don’t hate them, but if you notice, the scenes I have significant control over never really have them.

— Henry Thurlow (@henry_thurlow) May 23, 2022