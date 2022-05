Tra le uscite J-POP Manga del 25 Maggio 2022 troviamo Smile Down The Runway 1, un appassionante racconto di formazione vincitore al 44° Kodansha Manga Awards nella categoria shonen, e l’attesa serie Moonlight Invader in un box da collezione che raccoglie i due volumi.

Continuano inoltre I Am A Hero con il secondo volume della nuova edizione, Tokyo Revengers 15, Alma 4, Nuvole A Nord-Ovest 03, Saint Seiya Next Dimension 13, Saint Seiya Next Dimension 13 – Black Edition, Il Terzo Occhio 5 e I Diari Della Speziale 07

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 25 Maggio 2022, ricordandovi anche i nuovi titoli annunciati per il 2022 e tutte le uscite di Maggio.

Le uscite J-POP Manga del 25 Maggio 2022

Smile down the Runway 1

di Inoya Kotoba

€ 6,50

Chiyuki Fujito ha un sogno: diventare una modella e sfilare durante la Paris Fashion Week… è, in effetti, una ragazza stupenda, se solo non fosse così bassa di statura! Anche il suo compagno di classe Ikuto Tsumura ha un obiettivo legato al mondo della moda, diventare uno stilista, ma la sua famiglia è troppo povera per permettersi di finanziare gli studi che sarebbero necessari. Attorno a entrambi c’è un’enorme aura di negatività, perché nessuno crede che abbiano delle chance di realizzare gli obiettivi che si sono prefissati. Ma se uniranno le loro forze, la ruota del destino potrebbe finalmente iniziare a girare a loro favore!

Moonlight Invader BOX (Vol. 1 e 2)

di Ran Yamano

€ 13,00

Sakuma Tatsugaya nutre un amore non corrisposto per la sua compagna di classe Tsukiko Minamochi ma ha comunque deciso di dichiararsi. Proprio quel giorno occorre, però, un raro fenomeno astronomico, l’evento “Apple Moon”, che si verifica ogni 300 anni: il risultato è che sulla Terra fa il suo approdo una forma di vita aliena, Luna… che parassita il cervello della povera Tsukiko! Cosa succederà all’amore di Sakuma, ora che Luna influenza i sentimenti e manipola il corpo della ragazza?

I am a Hero – NUOVA EDIZIONE 2

di Kengo Hanazawa

€ 6,90

Hideo Suzuki è un mangaka che non è mai riuscito a sfondare e a trentacinque anni è ancora relegato al ruolo di assistente. Tra fallimenti, delusioni e la strana storia d’amore con la sua ragazza Tetsuko, la vita di Hideo si barcamena in attesa di un successo che non sembra mai arrivare. Tuttavia, un grande cambiamento per lui è in agguato eccome: una svolta oscura e sinistra, che trascinerà il mondo intero in una spirale di orrore e costringerà Hideo a rimboccarsi le maniche e diventare… un eroe!

Saint Seiya Next Dimension 13

Saint Seiya Next Dimension 13 – BLACK EDITION

di Masami Kurumada

€ 7,50

Per salvare la vita di Seiya, Athena e Shun devono viaggiare nel passato: la loro unica speranza è distruggere la spada di Hades, manifestatasi solo durante la guerra contro il dio degli inferi combattuta nel XVIII secolo. Ma qualcosa va storto, e tutti i cavalieri di bronzo si trovano ad affrontare sfide inattese anche nel presente!

Tokyo Revengers 15

di Ken Wakui

€ 6,50

Takemichi è tornato di nuovo nel passato per diventare il numero uno della Toman e cambiare così il futuro. Per riuscire nel suo intento, dovrà fermare l’attacco della Tenjiku, una nuova gang di Yokohama. Il feroce conflitto dell Kanto è iniziato e potrebbe essere l’ultimo della Tokyo Manji Gang.

Nuvole a Nord-Ovest 3

di Aki Irie

€ 7,50

Per essere solo un diciassettenne, Kei Miyama ha già molti segreti da custodire. Per esempio, anche se si atteggia a fare il duro, non sa minimamente affrontare le belle ragazze. Perfino il suo lavoro è fatto di misteri: è infatti un investigatore privato.

Dopo aver ritrovato il suo fratellino e aver scoperto della morte dei suoi zii, in Kei si insinua un dubbio logorante… sono state davvero morti accidentali o suo fratello gli nasconde qualcosa?

I diari della Speziale 7

di Natsu Hyuuga, Itsuki Nanao e Nekokurage

€ 6,50

Secondo Maomao, che ha salvato Renshi da morte certa, quello a cui ha assistito non è stato un semplice incidente, ma un piano premeditato. Le sue deduzioni la portano alla verità dietro l’intero caso, ma l’epilogo avrà risvolti inattesi…

A questo punto, un’altra difficile impresa attende Maomao: esaudire il desiderio di Renshi di vedere una rosa blu!

ALMA 4

di Shinji Mito

€ 6,50

In un mondo post-apocalittico, devastato e privo di vita, due giovani lottano ancora per sopravvivere: Rei, che cerca disperatamente altri sopravvissuti, e Trice, che pensa soprattutto a vegliare l’amico. Un giorno, molto tempo dopo il loro ultimo incontro con altri esseri umani, i due ragazzi vengono attaccati all’improvviso da una donna. Una figura misteriosa, che spalancherà a Rei le porte di un segreto terribile, tenuto nascosto per quindici anni dagli invasori dal cielo… L’illusione di un futuro per gli umani inizia qui!

Il Terzo Occhio 5

Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

€ 15,00

Questa volta, Shuraku e Wato partiranno alla ricerca di un antico tesoro! E poi avranno a che fare con un’inquietante creatura mitologica e dovranno vedersela persino con un mostro proveniente da un lontano passato…

RISTAMPE: