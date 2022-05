Dark Horse torna a pubblicare Star Wars con Hyperspace Stories

Nonostante le serie principali di Star Wars restino saldamente in mano alla Marvel, la Dark Horse torna a pubblicare fumetti ambientati nella galassia lontana, lontana con Hyperspace Stories, una serie antologica che racconterà vicende ambientate lungo un po’ tutta la timeline di Star Wars.

Si tratta di un titolo adatto a tutte le età, dato che Dark Horse ha rilevato la licenza sui fumetti “all ages” di Star Wars che era in possesso di IDW fino a qualche tempo fa.

La serie vedrà all’opera una grande varietà di creatori tra cui Cecil Castellucci e Michael Moreci, con il primo numero scritto da Amanda Deibert (Wonder Woman ’77, Teen Titans Go!) e disegni di Lucas Marangon (R.I.P.D., Star Wars Tales).

Il primo numero uscirà il 10 agosto, per una prima serie pianificata di dodici numeri.

La sinossi del primo numero recita:

Quando i membri di una missione della Repubblica guidata dal senatore Padmé Amidala vengono rapiti dallo spietato Separatista Generale Grievous, Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi arrivano in soccorso. Ma l’operazione va rapidamente storta e i Jedi si trovano tagliati fuori e circondati da un esercito di droidi da battaglia!

Poi questo autunno, Star Wars: Tales from the Rancor Pit continuerà la tradizione di storie spaventosamente divertenti per Halloween. Cavan Scott, l’autore e scrittore bestseller del New York Times dietro le serie Star Wars: The High Republic e Tales from Vader’s Castle di IDW, collaborerà con l’artista di Star Wars Adventures Nick Brokenshire e altri artisti come Juan Samu, Rafael Pérez e Andy Duggan per un trio di racconti terrificanti.

Ambientato sullo sfondo di una notte buia e tempestosa su Tatooine nella prigione di Jabba the Hutt, questo speciale inquietante includerà sferraglianti fantasmi droidi, le agghiaccianti grotte wampa di Hoth e una caccia ai mostri con la “spada in vendita” Ty Yorrick.