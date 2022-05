Le uscite Panini Marvel, Panini Comics e Disney del 26 maggio: le novità

Tutte le uscite Panini Marvel, Panini Comics e Disney della settimana del 26 maggio, direttamente dal sito Panini; le novità della casa editrice.

Come ogni settimana, vi riportiamo questa volta le prossime uscite Marvel, Panini Comics e Disney del 26 maggio, direttamente dal sito Panini.

Le uscite Panini Marvel del 26 maggio 2022

Devil’s Reign 2

Marvel Miniserie 258

Autori: Chip Zdarsky, Marco Checchetto

Data di uscita: 26 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Devil’s Reign (2021) #2/3

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Wilson Fisk ha posto l’Universo Marvel su un sentiero violento e pericoloso, sperando di ricrearlo a sua immagine!

L’ex re del crimine della East Coast sfrutta appieno il suo potere politico per attaccare gli eroi di New York!

Capitan America, Iron Man, Spider-Man e Daredevil cercano di liberare gli eroi catturati da Fisk!

Civili, eroi e perfino bambini… nessuno è al sicuro dalla collera di Kingpin!

Marvel Integrale 16

Spider-Man di J.M. DeMatteis

Autori: J.M. DeMatteis, Sal Buscema, AA. VV., David Michelinie, Mark Bagley

Data di uscita: 26 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 96

Formato: 16X21

Contiene: Spectacular Spider-Man (1976) #202, Amazing Spider-Man (1963) #379, Web of Spider-Man (1985) #102, Spider-Man (1990) #36

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

4,90 €

Terzo appuntamento con Maximum Carnage, il grande crossover del 1993!

Team Carnage vs. team Venom! E già sapete le formazioni, vero?

Entra in scena Morbius il Vampiro Vivente! Ma anche Deathlok e Firestar!

La situazione si fa però sempre più grave perché… Carnage non muore mai!

Amazing Spider-Man 86

Spider-Man 795

Autori: Zeb Wells, Mike Dowling, Carlos Gomez

Data di uscita: 26 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 17X26

Contiene: Amazing Spider-Man (2021) #86/87

Rilegatura: Spillato

Interni: Colori

5,00 €

Le sconvolgenti rivelazioni del numero scorso hanno messo in crisi l’Arrampicamuri!

Per fortuna, la Beyond può contare su una risorsa in grado di curare Ben Reilly.

Ma sarà la persona adatta o la cura porterà nuovi problemi?

Nel frattempo, la Gatta Nera e Capitan America iniziano l’addestramento dello stupefacente… Uomo Sacchetto?!

Le uscite Panini del 26 maggio 2022

Asterix e la Obelix Spa

Asterix Collection 26

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

Data di uscita: 26 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 48

Formato: 21.8X28.7

Contiene: Obélix et Compagnie

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

6,90 €

I Romani hanno ormai capito che è impossibile sottomettere i nostri Galli con la forza. Perché non tentare… con il commercio? Giocando d’astuzia, scatenano nel villaggio una vera e propria corsa al denaro, capitanata da Obelix versione parvenu. Corsi di economia e marketing, gestione dei movimenti sociali, campagne pubblicitarie… chi avrebbe mai pensato che i menhir potessero insegnarci così tanto sulla nostra società contemporanea?

Il Viaggio Straordinario 2

Le Isole Misteriose

Autori: Silvio Camboni, Denis-Pierre Filippi

Data di uscita: 26 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 152

Formato: 21X28

Contiene: Le Voyage Extraordinaire – Les Îles mystérieuses tome 4/6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

ISBN: 9788828711926

24,00 €

Gran Bretagna, 1927. Dopo i colpi di scena del concorso Jules Verne, gli intraprendenti cuginetti Émilien e Noémie tornano all’ovile. Ma non per molto, perché Terence, l’ex assistente del padre, ha bisogno di loro per una missione molto speciale: combattere il Terzo Asse! Una missione che li vedrà conoscere nientemeno che Al Capone, sotto un aspetto totalmente inedito e sorprendente. Riusciranno a svelare i misteri di questo fantomatico nemico? Il secondo capitolo dell’acclamata serie disegnata da Silvio Camboni!

Le uscite Panini Disney dal 26 maggio al 1 giugno 2022

Tops Stories 3

Autori: Giorgio Pezzin, AA.VV.

Data di uscita: 26 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 152

Formato: 18X24

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

10,00 €

La raccolta cronologica delle Tops Stories prosegue con la riproposta di tre pietre miliari di questa serie: Topolino e lo scudo di Thor, Topolino e lo spirito di Piguazul e Topolino e l’isola dei giganti ovvero: I superstiti del continente perduto. Dalla gelida Birania all’Amazzonia all’Isola di Pasqua, l’avventuroso baronetto gira per il mondo cercando la soluzione di alcuni grandi enigmi… ma spesso trova più domande che risposte, regalandoci, oltre all’avventura, anche affascinanti riflessioni sull’uomo e sul suo destino. Arricchiscono il volume i soggetti originari e i commenti dello sceneggiatore Giorgio Pezzin, ideatore del personaggio e della serie.

Topolino Fuoriserie PK – Cofanetto Completo

Topolino Fuoriserie 7

Autori: Vitale Mangiatordi, Lorenzo Pastrovicchio, Roberto Vian, Alessandro Sisti, Alberto Lavoradori, Roberto Gagnor

Data di uscita: 26 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Contiene: Cofanetto Completo Volumi 1-6

Rilegatura: Cartonato

Interni: Colori

69,40 €

Il cofanetto per raccogliere tutti i volumi della saga dei Galaxy-Gate! Contiene i primi 6 volumi di Topolino Fuoriserie: Un nuovo eroe, Danger Dome, Ur-Evron, I giorni di Evron, Obsidian, I giorni di Pikappa. In più una prestigiosa litografia da collezione!

Topolino Fuoriserie PK – Cofanetto Vuoto

Topolino Fuoriserie 7

Autori: Vitale Mangiatordi, Lorenzo Pastrovicchio, Roberto Vian, Alessandro Sisti, Alberto Lavoradori, Roberto Gagnor

Data di uscita: 26 mag 2022

Tipo prodotto: Fumetti

Pagine: 0

Formato: 0X0

Contiene: Cofanetto Vuoto

Rilegatura: Cofanetto

Interni: Colori

10,00 €

Il cofanetto vuoto per raccogliere tutti i volumi della saga dei Galaxy-Gate! In più una prestigiosa litografia da collezione!

Stitch e il Samurai 1

Disney Planet 33

Autori: Hiroto Wada

Data di uscita: 26 mag 2022

Tipo prodotto: Manga

Pagine: 168

Formato: 14.5X21

Contiene: Stitch – Stitch and the Samurai 1

Rilegatura: Brossurato

Interni: Bianco e Nero

ISBN: 9788828767145

Il prodotto è consegnabile nei seguenti paesi: Italia, San Marino

Spedito da: Magazzino fumetti, libri e riviste

7,00 €

UNA MINISERIE DALLO HUMOUR IRRESISTIBILE. In fuga dalla Federazione Galattica, l’astronave di Stitch subisce un’avaria e finisce… nell’epoca sengoku?! Se poi un signore della guerra di eccezionale crudeltà vuole uno strano tanuki blu come animale domestico… le risate sono assicurate!

Paperino 504

Autori: AA. VV.

Data di uscita: 30 mag 2022

Tipo prodotto: Magazine

Pagine: 192

Formato: 14X19.5

Rilegatura: Brossurato

Interni: Colori

3,70 €

Anche questo mese Paperino torna in edicola con una storia inedita, Paperino e il sodalizio dei cugini, e con una storia “special” firmata da Abramo Barosso e Giampaolo Barosso e disegnata da Giovan Battista Carpi. Si tratta della bella Paperino guardiano guardingo, pubblicata l’ultima volta nel 2008. Da non perdere!