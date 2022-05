Marvel X Fortnite: anche il Dottor Destino entra nella Zero War!

Nel quarto numero di FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR entra in scena il criminale più iconico del Marvel Universe: il Dottor Destino!

FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR, l’attesissima miniserie a fumetti che vedrà l’Universo Marvel scontrarsi con il mondo di Fortnite, prende il via il prossimo mese in contemporanea mondiale! Scritta dal veterano scrittore Marvel Christos Gage e dal Chief Creative Officer di Epic Games Donald Mustard e disegnata dall’artista Sergio Davíla, la saga in cinque numeri vedrà protagonisti eroi di entrambi gli universi mentre danno la caccia alla sfuggente Zero Shard per salvare le rispettive realtà dal collasso totale .

In FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR #4, la minaccia per l’Universo Marvel diventerà così grande che il cattivo più iconico della Marvel non avrà altra scelta che intervenire… Entra in scena Victor Von Doom! Il Dottor Destino si è unito ad alcune delle persone più pericolose dell’universo di Fortnite, ma cosa vuole veramente Von Doom durante quest’incrocio con l’Universo Marvel? E fino a che punto arriverà per prendere ciò che vuole?

Come annunciato in precedenza, ogni numero in prima stampa di FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR #1-5 conterrà un codice riscattabile per un cosmetico digitale a tema Marvel in Fortnite.

lettori della serie saranno i primi ad accedere a questi cosmetici digitali, che saranno esclusivi per i fan dei fumetti per un periodo di tempo limitato prima che diventino disponibili per l’acquisto nel negozio di articoli di Fortnite. Non solo, alcuni oggetti di gioco saranno disponibili SOLO con i codici riscattabili dei fumetti in prima stampa di FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR (compresa l’edizione italiana).

Ecco gli oggetti di gioco che i fan di Marvel e Fortnite possono aspettarsi di sbloccare nei prossimi mesi:

FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR #1 – Nuovo costume Spider-Man Outfit – Esclusivo per gli acquirenti di fumetti per un periodo di tempo limitato!

FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR #2 – Nuovo Iron Man Wrap – Esclusivo per gli acquirenti di fumetti per un periodo di tempo limitato!

FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR #3 – Nuovo Wolverine Pickaxe – Esclusivo per gli acquirenti di fumetti per un periodo di tempo limitato!

FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR #4 – Nuovo Spray FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR – Esclusivo per gli acquirenti di fumetti!

FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR #5 – Nuova schermata di caricamento FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR – Esclusiva per gli acquirenti di fumetti!

Inoltre, tutti i fan che riscattano tutti e cinque i codici riceveranno un nuovo outfit bonus FORTNITE X MARVEL: ZERO WAR!