Riverdale chiude con la settima stagione, The CW cambia pelle

Il Pop’s Diner chiuderà definitivamente. The CW ha infatti annunciato che la settima stagione di Riverdale, la serie tratta dai fumetti Archie Comics, in arrivo nel 2023 sarà anche l’ultima. Il presidente di rete Mark Pedowitz e il creatore Roberto Aguirre-Sacasa (lo stesso de Le terrificanti avventure di Sabrina, con cui infatti ha avuto qualche crossover) hanno infatti dichiarato che di comune accordo vogliono chiudere finché sono tra le serie più seguite del canale. Vogliono chiudere in bellezza e dare un finale degno a tutti i personaggi, così hanno dichiarato.

Questa chiusura, insieme a quella probabile di The Flash, tenuto per la midseason proprio come Riverdale, e e alle recenti numerose cancellazioni dà una nuova veste alla rete giovane nata da una costola di WB e UPN. Senza l’ex Arroverse arrivo e senza la sua punta di diamante Riverdale, un nuovo corso si affaccia sul network attualmente in vendita e che quindi probabilmente cambierà dirigenza.

Rimangono attualmente in onda All American, Superman & Lois, Walker, Kung Fu e Nancy Drew.

Lasciati alla midseason la novità Gotham Knights insieme ai ritorni di Nancy Drew e Superman & Lois. Cancellate invece 4400, Batwoman, Charmed, Dynasty, In the Dark, Legacies, Roswell, New Mexico.

In Italia la situazione è ancora più paradossale poiché le serie CW sono ferme in palinsesto, soprattutto quelle dell’Arrowverse, dopo la chiusura dei canali Mediaset Premium, e non hanno trovato ancora una nuova casa. Riverdale è però una piccola eccezione ed è riuscito ad arrivare alla quinta stagione su Amazon Prime Video (la serie è disponibile anche su Netflix).