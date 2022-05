Doctor Who: tornano David Tennant e Catherine Tate, arriva Yasmin Finney

Dopo l’annuncio del nuovo Dottore che prenderà il posto di Jodie Whittaker, un’altra notizia sorprende i fan di Doctor Who: David Tennant e Catherine Tate torneranno a interpretare i ruoli 12 anni dopo in occasione delle celebrazioni del 60° anniversario della serie su BBC.

Tennant è stato il Decimo Dottore dal 2005 al 2010, fino allo speciale di fine anno. Tate è stata la sua companion Donna Noble in quelle stagioni. I due si erano separati quando lui le aveva cancellato la memoria per salvarle la vita, avvisando anche la sua famiglia che se fosse venuta a conoscenza dei propri poteri avrebbe distrutto il proprio cervello.

Russell T Davies, lo showrunner di Doctor Who tornato in pista nella serie dopo che aveva lasciato le redini nel 2009 a Chris Chibnall, ha dichiarato: “Sono tornati! Sembra incredibile che abbiamo annunciato un nuovo Dottore e poi un vecchio Dottore insieme all’incredibile Donna! Cosa sta succedendo sul pianeta Terra?” continuando poi: “Che sia una storia mancata, un sogno, uno scherzo, un flashback. Posso solo dire che sarà spettacolare, una battaglia per la vita per due dei nostri più grandi protagonisti“.

Tennant prese il ruolo del Dottore da Christopher Eccleston, per poi essere sostituito a sua volta da Matt Smith, come da tradizione della serie. L’attore scozzese ritornò nello speciale per il 50° anniversario, Il Giorno del Dottore, nel 2013. Nel 2020 è stato votato come il Dottore preferito dai fan e si è ritrovato con Tate in altre occasioni extra-serie.

Doctor Who tornerà con il canonico speciale natalizio di 90 minuti alla fine di quest’anno per celebrare il centenario della BBC, con l’ultima apparizione di Jodie Whittaker come Tredicesimo Dottore.

Doctor Who: arriva anche Yasmin Finney

Intanto è stata annunciata anche una new entry insieme al Nuovo Dottore che viene da Sex Education, Ncuti Gatwa. Arriverà infatti anche l’attrice transgender Yasmin Finney di Heartstopper (recente successo teen fumettistico LGBTQIA+ di Netflix) nei panni di Rose, di cui non abbiamo maggiori dettagli al momento ma sappiamo farà il suo debutto nel 2023 per il 60° anniversario. Chissà se avrà a che fare con la Rose Tyler di Billie Piper (companion del dottore dal 2005 al 2010). Finney non è la prima attrice transgender del serial: Bethany Black è stata 474 nel 2015.