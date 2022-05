Dragon Ball Super ha rilasciato un primo sguardo al prossimo grande capitolo del manga, e con esso sta stuzzicando il pubblico con alcuni nuovi look per Goku e Vegeta grazie al suo speciale promo!

L’arco di Granolah il Sopravvissuto si sta avvicinando sempre di più al suo gran finale, e i capitoli precedenti della serie hanno visto una maggiore attenzione al padre di Goku, Bardock, nel passato, mentre il guerriero Saiyan combatteva e sconfiggeva un giovane Gas.

Con questo flashback che offre un nuovo sguardo su uno dei guerrieri preferiti dai fan, è giunto il momento per la serie di tornare al presente e di lanciare Goku e Vegeta di nuovo nella lotta.

Il motivo per cui Goku aveva bisogno di vedere suo padre è il fatto che lui e Vegeta sono alla ricerca di un modo per sconfiggere Gas, e l’anteprima del capitolo 84 suggerisce che Goku sembra aver trovato una risposta guardando suo padre sconfiggere l’Heeter nel passato.

Si tratta di una collisione tra passato e presente verso il futuro della serie, quindi è piuttosto appropriato che Goku e Vegeta indossino brevemente una nuova armatura Saiyan per prepararsi alla prossima fase della lotta. Potete dare un’occhiata qui di seguito, come ha notato @Herms98 su Twitter:

Monaito offers to heal Goku and Vegeta before Gas arrives. But first: their clothes! Monaito gives them old school Saiyan armor, but Goku wants his old clothes back. Monaito’s surprised he doesn’t want to dress like his dad. Even Vegeta doesn’t want his jacket (chest armor) pic.twitter.com/SCmkeU8bW3

— Todd Blankenship (@Herms98) May 13, 2022