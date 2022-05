The Rising of the Shield Hero: chi sarà la doppiatrice di Kizuna Kazayama?

Il sito ufficiale di The Rising of the Shield Hero ha annunciato il nome della doppiatrice che entrerà nei panni del personaggio Kizuna Kazayama.

Il suo nome è Miyu Tomita e si unirà al cast a partire dal settimo episodio della seconda stagione dell’adattamento anime. Ricordiamo che la prima stagione è disponibile su Crunchyroll anche doppiato in italiano, mentre la seconda è disponibile solo sottotitolata.

Miyu Tomita ha già lavorato nel mondo del doppiaggio prestando la sua voce a Rika di Made in Abyss e ora, per chi segue la seconda stagione in Italia su Crunchyroll, la si potrà ascoltare con il personaggio Kizuna.

Chi è Kizuna Kazayama? Si tratta di un otaku che all’inizio credeva erroneamente che il mondo fosse un gioco. Successivamente però si rende conto della verità. Disapprova completamente l’idea di uccidere gli eroi sacri dell’altro mondo per la loro sopravvivenza mondiale e crede che gli eroi sono necessari per qualche altro motivo.

Come gli altri eroi, Kizuna viene da un Giappone alternativo. Non è una giocatrice, è entrata in un gioco VR Healing MMO chiamato Second Life. Poi si è svegliata nel mondo da cui proviene anche Glass. Proprio come gli altri eroi, credeva che il mondo fosse un gioco e che tutte le istruzioni fossero un tutorial.

Durante la sua permanenza in questo mondo, si rende conto che questo era un altro mondo e non un gioco mentre attraversava una serie di incidenti non raccontati.

The Rising of the Shield Hero: il manga

Si tratta di una serie di light novel scritta da Aneko Yusagi e illustrata da Minami Seira. Il 5 febbraio 2014 viene serializzato sulla rivista Monthly Comic Flapper di Media Factory l’adattamento manga.

In Italia la serie è stata annunciata al Lucca Comics & Games 2015 da J-Pop e pubblicata da marzo 2016.