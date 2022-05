Digimon Survive: Bandai Namco condivide un nuovo Gameplay

Digimon Survive ha finalmente una data di uscita: arriverà il 28 luglio per Nintendo Switch PC, PlayStation 4 e Xbox One. Successivamente a silenzi al riguardo, nuove notizie sono state condivise insieme ad un nuovo trailer.

In vista del lancio del gioco, Bandai Namco ha presentato un nuovo filmato di gioco di questo RPG tattico a turni al Rulicon 2022. Il filmato mostra una battaglia contro il Dokugumon, con l’Agumon di Takuma Momozuka che si evolve in Greymon.

Nel precedente aggiornamento video, il produttore di Digimon Survive Kazumasa Habu ha detto che il team era dispiaciuto di far aspettare i fan e ha accennato a “notizie più eccitanti” che sarebbero state condivise “in tutte le forme” in futuro.

Le promesse sono state mantenute e in calce vi proponiamo il video:

La prossima storia da vivere nel mondo di Digimon sarà colma di novità, ed una di queste riguarda il comparto grafico che cambierà drasticamente i combattimenti, visto che saranno ricostruiti in 3D.

Durante il Digimon Con 2022, il produttore Kazumasa Habu, ha confermato che il cambio di sviluppatori è stato optato, passando per Witchcraft fino ad arrivare ai ragazzi di HYDE.

Digimon è un media franchise giapponese che comprende anime, manga, giocattoli, videogiochi, giochi di carte collezionabili e altri media, reso popolare soprattutto grazie alle dieci serie animate, ideate da Akiyoshi Hongo a partire dal 1999 e prodotte dalla Toei Animation.

Digimon è l’abbreviazione di Digital Monsters, cioè mostri digitali, che caratterizzano la serie e vivono in un universo parallelo al nostro: Digiworld, il mondo digitale, che si è sviluppato dalle varie reti di comunicazione presenti sulla Terra.

I Digimon sono inoltre protagonisti, oltre all’anime e al manga, di alcuni film d’animazione, vari giocattoli, svariati videogiochi, giochi di carte collezionabili.

La serie in questione è in parte ispirata al Tamagotchi, famosissimo gioco digitale lanciato dalla Bandai, la cui versione personalizzata è uscita il 26 giugno 1997. Digimon è una serie d’avventura in cui rientrano alcuni elementi tipici dell’iniziazione dall’infanzia all’età adulta.