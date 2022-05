KOF XV: un video presenta i personaggi del nuovo DLC Team South Town

Il leggendario picchiaduro KOF XV torna ancora una volta con un DLC nuovo di zecca, presentando nuovi personaggi davvero degni di nota!

SNK ha diffuso in streaming un trailer per il suo gioco The King of Fighters XV e rivela che il DLC Team South Town sarà lanciato il 17 maggio.

Il video mostra in anteprima i personaggi della squadra, Geese Howard (doppiato da Kong Kuwata), Billy Kane (doppiato da Masaki Masaki) e Ryuji Yamazaki (doppiato da Tsuguo Mogami).

SNK ha pubblicato il gioco su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Windows 10, Steam ed Epic Games Store il 17 febbraio.

SNK ha ritardato il gioco a causa della nuova pandemia di coronavirus (COVID-19) che ha influenzato il programma di sviluppo. Il lancio del gioco era inizialmente previsto per il 2021.

Il gioco base conterrà 39 combattenti giocabili, tra cui tutti i personaggi dei giochi precedenti.

Il roster iniziale del gioco comprende: Shun’Ei, Meitenkun, Benimaru Nikaido, Iori, Joe Higashi, Kyo, Chizuru, Leona Heidern, Mai Shiranui, Andy Bogard, Yuri Sakazaki, Terry Bogard, Yashiro Nanakase, King, Shermie, Chris, Ryo Sakazaki, Robert Garcia, Ralf, Clark, Blue Mary, Luong, Vanessa, Ramon, Re dei Dinosauri, Athena Asamiya, Antonov, Ash Crimson, Kukri, Isla, K’, Heidern, Dolores, Whip, Ángel, Krohnen, Maxima, Kula Diamond ed Elisabeth Blanctorche.

Il gioco avrà anche quattro nuove squadre di tre personaggi ciascuno nel DLC in questione. Il Team Garou ha debuttato come DLC a marzo e comprende Rock Howard, Gato e B. Jenet.

La squadra 3 debutterà in estate, mentre la squadra 4 arriverà in autunno. Omega Rugal ha debuttato come personaggio DLC gratuito il 14 aprile.

Il gioco ha ricevuto un cortometraggio anime dall’animatore e regista Masami Obari (Fatal Fury).

SNK ha pubblicato The King of Fighters XIV, l’ultimo capitolo del franchise, per PS4 nell’agosto 2016. SNK ha poi pubblicato il gioco per PC tramite Steam nel giugno 2017.

La serie sta ispirando un film d’animazione cinese in computer grafica intitolato The King of Fighters: Awaken che debutterà in contemporanea mondiale nel 2022.