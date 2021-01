Tramite il loro canale YouTube ufficiale, snkGame ha annunciato ufficialmente The King of Fighters XV con un trailer e un video di presentazione (sottotitolato interamente in inglese). Il gioco, nonostante alcune difficoltà nello sviluppo è comunque atteso, a detta degli sviluppatori, per quest’anno e si spera non subisca dei ritardi.

Il trailer (in testa all’articolo) disponibile in 4K, dura meno di un minuto ma mostra quanto più possibile sui lottatori e su ciò che potremmo aspettarci da The King of Fighters XV.

Oltre all’annuncio del nuovo capitolo, SNK Game ha anche annunciato un nuovo season pass per Samurai Showdown, con un ulteriore trailer. Questo DLC introdurrà Cham Cham e Hibiki Takane.

I nuovi personaggi saranno disponibili a partire dal mese di marzo 2021, mentre, come detto, The King of Fighters XV è atteso per un momento non meglio precisato dell’anno corrente. Rimarremo in attesa di novità sullo sviluppo del quindicesimo capitolo di una serie tanto amata dai fan dei picchiaduro.

The King of Fighters XV – un’importante eredità

All’interno dell’intervista agli sviluppatori, essi hanno condiviso altri dettagli sullo sviluppo di The King of Fighters XV. Date le difficoltà nella produzione snkGame ha affermato che darà periodicamente nuove informazioni sullo sviluppo, in modo da tenere sempre aggiornati i fan. Inoltre, la campagna pubblicitaria del gioco sarà accompagnata da un cortometraggio animato che verrà diretto da Masami Obari, noto per aver lavorato già al design in diversi giochi e anche nella realizzazione di mecha più o meno famosi. Un nome sicuramente più noto in Giappone che in occidente.

Oltre ciò è stata anche annunciata la Ultimate Edition per The King of Fighters XIV, al cui interno ci saranno 58 personaggi giocabili e tutte le rifiniture necessarie per renderla la versione più completa del quattordicesimo capitolo.

Recupera subito The King of Fighters XIV su PS4 in attesa del seguito!