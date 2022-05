saldaPress: tutti i fumetti in uscita a maggio 2022

Le uscite del mese di maggio sono molteplici, ed anche saldapRESS arricchisce il suo catalogo, che copre tutto il mese di maggio 2022, ovviamente. Partiamo subito e intanto vi ricordiamo che potete visitare il sito e lo shop ufficiale per eventuali acquisti online!

saldaPress – Le uscite di maggio 2022!

FIGHT GIRLS

Autore: Frank Cho

Pagine: 144, colore

Formato: 18×27,5cm

Rilegatura: cartonato

Prezzo: 24,90€ (R) – 29,90€ (V)

Dieci donne bellissime e inarrestabili si affrontano in una sfida senza esclusione di colpi. Chi vince, si prende tutto… ma proprio tutto, dal momento che la ragazza che riuscirà a prevalere sulle altre riceverà il titolo di “Regina della galassia”! Con in palio un premio simile, la sfida non potrà che essere durissima: le contendenti dovranno infatti gareggiare su un pianeta pieno di insidie, caratterizzato da condizione estreme e popolato da alieni ferocissimi. Una delle concorrenti, però, forse non è lì per la corona e ambisce a qualcosa di ancora più grande del premio in palio… Ma chi è, da dove viene e a cosa mira davvero?

TWO MOONS 2 – GUERRA DEGLI SPIRITI

Autore: John Arcudi, Valerio Giangiordano, Giovanna Niro e Jeromy Cox

Pagine: 144, colore

Formato: 16,8×25,6cm

Rilegatura: brossurato

Prezzo: 14,90€

Virgil “Due Lune” Morris un giovane di origine Pawnee che combatte come soldato Unionista durante la Guerra di Secessione è in grado di percepire gli spiriti che vagano tra i cadaveri abbandonati sul campo di battaglia, alcuni buoni… altri no. Ma misteriose forze si stanno radunando e, ben presto, si scatenerà un orrore così devastante da far impallidire la morte stessa. Solo Due Lune, grazie ai poteri sciamanici che ha scoperto di avere, potrà forse fronteggiare i demoni che, affamati di anime, vagano per le campagne e attaccano villaggi in cerca di un tributo di sangue.

STILLWATER 2 – PER SEMPRE

Autore: Chip Zdarsky e Ramón K. Pérez

Pagine: 144, colore

Formato: 16,8×25,6cm

Rilegatura: brossurato

Prezzo: 14,90€

Dopo aver ricevuto una strana lettera che lo invitava a raggiungere una misteriosa cittadina per incassare un’e- redità, la vita di Daniel è cambiata per sempre. E anche la sua morte. Perché, da quando è entrato a Stillwater, si è reso conto che, come tutti gli altri abitanti, non può morire. Ma quella che sembrerebbe una fortuna è in realtà la peggiore delle maledizioni: nessuno, infatti, può entrare o uscire dalla cittadina… pena, appunto, la morte. Ma Daniel è una testa calda (e dura), e farà di tutto per sfuggire all’orrore quotidiano di quell’assurda realtà.

OUTCAST RACCOLTA 2

Autore: Robert Kirkman e Paul Azaceta

Pagine: 544, b/n

Formato: 16x21cm

Rilegatura: brossurato

Prezzo: 19,90€

Kyle Barnes ha un grande potere. È infatti in grado di scacciare le entità oscure che possiedono gli esse- ri umani. Un dono questo per il quale Kyle ha dovuto pagare un caro prezzo, costretto ad allontanare tutti da sé per non metterli a rischio nella guerra contro le forze dell’oscurità. Ma il male trova sempre una strada, e ben presto Kyle scoprirà che il piano che lo riguarda è molto più ampio di quanto abbia mai immaginato: l’oscurità si sta organizzando per sferrare un attacco finale in grado di scatenare l’apocalisse sulla Terra e ci sarà bisogno di una grande catena di persone con lo stesso dono di Kyle per opporsi alla fine imminente.

LIBERTY MEADOWS 2 – TANA DOLCE TANA

Autore: Frank Cho

Pagine: 160, b/n

Formato: 26,8×24,3cm

Rilegatura: cartonato

Prezzo: 20,00€

Il timido veterinario Frank è ancora innamorato perso di Brandy, la bellissima psicologa degli animali, ma non osa dichiararsi. L’arrivo della spregiudicata Jen, però, rischia di creare una profonda frattura nel rapporto tra i due. E questo mentre gli animali sono sempre più fuori controllo.

URLO – PROGENIE

Autore: Luca Conca e Gloria Ciapponi

Pagine: 96, b/n e colore

Formato: 19×27,5cm

Rilegatura: cartonato

Prezzo: 19,90€

Una donna, ferita e spaventata, si muove attraverso i boschi. Studia di nascosto i suoi assalitori, incredula di fronte all’orrore che hanno sadicamente messo in atto e da cui lei è riuscita miracolosamente a sfuggire. Da dove vengono le inquietanti creature che il gruppo di balordi usa per organizzare il proprio gioco assurdo e mortale? E quali sono le regole a cui i mostri rispondono? Ancora una volta, in una natura in cui i sempre più rarefatti segni della presenza umana lasciano il passo a logiche di violenza e terrore, va in scena una sfida estrema per la sopravvivenza. Ma questa volta la vittima potrebbe ribellarsi al suo destino e trasformarsi in spietato carnefice.

GODZILLA 19

Pagine: 64, colore

Formato: 16,8×25,6cm

Rilegatura: spillato

Prezzo: 3,90€ (R) – 6,00€ (V)

Si conclude LEGGENDE, il ciclo di storie autoconclusive dedicate ai più grandi e leggendari nemici di Godzilla. Nel primo episodio, la G-Force viene inviata in Cina per indagare sui disastri compiuti da un misterioso mostro fatto di fumo. Nel secondo, per scoprire il punto debole di Godzilla, l’avventuriero Bryson Allworth dovrà letteralmente scalare il mostro per prelevarne un tessuto da analizzare. Ma l’entrata in scena di un altro mostro renderà questa missione ancora più pericolosa.

MARJORIE FINNEGAN – LADRA TEMPORALE

Autore: Garth Ennis e Goran Sudzuka

Pagine: 206, colore

Formato: 18×27,5cm

Rilegatura: cartonato

Prezzo: 24,90€ (R) – 26,00 (V)

Marjorie Finnegan è una ladra ed è in grado di viaggiare nel tempo. Marjorie ama saltare da un’epoca all’altra dal tempo dei vichinghi al Big Bang, da 940esimo Reich alla Preistoria e rubare qualunque cosa attiri la sua attenzione. Ma anche un’incredibile artista del furto come lei non può evitare tutti i problemi: le sue scorribande, infatti, attirano l’attenzione della inflessibile Polizia Temporale che ora le dà la caccia attraverso i secoli. Come se non bastasse, Marjorie ha anche un ulteriore, terribile antagonista: il suo ex.

FEAR AGENT 3

Autore: Rick Remender, Tony Moore e Mike Hawthorne

Pagine: 256, colore

Formato: 18×27,5cm

Rilegatura: cartonato

Prezzo: 29,90€