Studio MAPPA viene celebrato da Spotify con una playlist speciale

Spotify ha celebrato Studio MAPPA per i suoi incredibili lavori, che nel corso di 10 anni sono diventati delle pietre miliari nel campo dell’animazione, sancendo numerosi traguardi e portando alle generazioni future qualcosa di nuovo e ispirato.

In calce vi lasciamo l’opportunità di riprodurre e ammirare la playlist dedicata, volte ad onorare 10 anni di carriera che nel corso del tempo possono solamente migliorare.

Lo Studio MAPPA ha iniziato nel 2011, con il primo show televisivo su cui lo studio ha lavorato: Kids on the Slope, una serie incentrata su tre studenti delle scuole superiori che riescono a legare grazie al loro comune amore per il jazz.

Con il loro primo titolo importante, ovvero un adattamento anime della popolare serie di boxe Hajime no Ippo, Studio MAPPA ha solamente continuato ad accrescere la sua popolarità grazie suo stile unico. Mentre quest’anno vedrà l’arrivo di opere importanti come Chainsaw Man e Hell’s Paradise, il prossimo anno vedrà il ritorno di Attack on Titan e Jujutsu Kaisen sul piccolo schermo.

MAPPA è uno studio di animazione giapponese fondato il 14 giugno 2011 da Masao Maruyama, già fondatore e produttore dello studio Madhouse. Ha sede a Suginami, quartiere speciale di Tokyo.

Murayama è stato il primo direttore rappresentativo dell’azienda con l’obiettivo iniziale di produrre In questo angolo di mondo di Sunao Katabuchi.

A causa delle difficoltà finanziarie riscontrate a Madhouse, Murayama e Katabuchi fondarono MAPPA nella speranza di produrre il film; tuttavia, nonostante il trasferimento degli studi, il film ha avuto molti problemi di produzione ed è stato distribuito 5 anni dopo rispetto al previsto.

Maruyama iniziò a lavorare con Katabuchi per il film nel 2010 durante l’era di Madhouse, ma per avviare la produzione ci sono voluti tre anni a causa di difficoltà nel trovare fondi.

Nell’aprile 2016, Maruyama ha rassegnato le dimissioni da CEO dello studio ed è diventato presidente. Il produttore dello studio Manabu Otsuka, un ex dipendente dello Studio 4°C, è diventato CEO dopo la partenza ufficiale di Murayama.

L’enorme responsabilità è sicuramente quella inerente al finale di Attack on Titan, in arrivo il 2023.