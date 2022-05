Westworld: data e teaser trailer della stagione 4

La stagione arriverà probabilmente in contemporanea Usa su Sky e NOW.

Incredibile ma vero HBO non si è dimenticata di Westworld e la serie sta per tornare! Dopo averci lasciato due anni orsono con tante domande in sospeso, la serie più cervellotica del canale via cavo sta per tornare con la quarta stagione e 8 nuovi episodi – complice la pandemia che ha rallentato i già lunghi tempi di produzione del serial.

La data da segnarsi in calendario per Westworld 4 è domenica 26 giugno negli Usa su HBO (e immaginiamo con la solita contemporanea Usa su Sky Atlantic e NOW in Italia).

Westworld 4 torna con un teaser trailer di due minuti con in sottofondo “Perfect Day” di Lou Reed mostrando i vecchi protagonisti alla prese con nuovi scenari: vediamo infatti Evan Rachel Wood, Thandiwe Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul e Angela Sarafyan nelle immagini che scorrono, oltre a una New York futuristica avvolta nelle nuvole.

Il trailer si intitola “It doesn’t look like anything to me” e la descrizione ufficiale di HBO è “un’oscura Odissea sul destino degli esseri senzienti sulla Terra”.

La serie lo ricordiamo è creata da Jonathan Nolan (fratello di Christopher) e la moglie Lisa Joy, e prodotta tra gli altri da J.J. Abrams e la sua BadRobot.

Non esiste una sinossi ufficiale al momento per la nuova stagione e come tradizione della serie tutto è avvolto nel mistero, sicuramente vedremo nuovi mondi come aveva anticipato Lisa Joy e il nuovo sottotitolo potrebbe essere “Inversion” (inversione).

Westworld 3 ci aveva lasciato con molte domande: chissà se la serie iniziata con altissime aspettative e tratta dal film di Michael Crichton Il Mondo dei Robot (in originale appunto Westworld) e diventata inutilmente complessa e complicata con le stagioni successive, saprà riacchiappare i fan con i nuovi episodi.