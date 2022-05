Formato: 16×21 cm, colore

Pagine: 96

Uscita: Edicola 10/05/2022

Soggetto: Contu Gabriella

Sceneggiatura: Contu Gabriella

Disegni: Pontrelli Giorgio

Colori: Algozzino Sergio

Copertina: Pontrelli Giorgio

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 96

Uscita: Edicola 11/05/2022

Soggetto: Enoch Luca

Sceneggiatura: Enoch Luca

Disegni: Platano Antonella

Copertina: Pagliarani Gianluca

La piaga dei non-morti costringe Ausofer ad accantonare la lotta contro Leario. Possibile soluzione sembra la Pietra del Buio, potente reliquia alla cui ricerca viene mandata Aura, che scenderà nel mondo dei Vampiri per incontrare la maga Savyna, mentre Sera è impegnata in un drammatico confronto con una terribile nemica.

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 96

Uscita: Edicola 12/05/2022

Soggetto: Barbieri Luca

Sceneggiatura: Barbieri Luca

Disegni: Venturi Walter

Copertina: Alessandrini Giancarlo

Non può certo immaginare che dietro il talento di Wallace si nasconda un terribile segreto e personaggi senza scrupoli disposti a uccidere pur di impadronirsene… In questo albo inizia “Zona Y” il nuovo romanzo a puntate di Andrea Carlo Cappi. Inoltre, una storia di Zio Boris e la striscia dei Bonelli Kids!

Quando Martin Mystère riceve da Aaron Goldberg l’incarico di intervistare il nuovo genio della narrativa mondiale, l’enigmatico e sfuggente Wilbur Wallace, il Detective dell’Impossibile accetta senza esitazione, incuriosito da come un perfetto sconosciuto apparso dal nulla sia riuscito in così poco tempo a scalare le classifiche di vendita come nessun altro prima di lui.

Formato: 16×21 cm, colore

Pagine: 80

Uscita: Edicola 13/05/2022

Soggetto: Nolitta Guido

Sceneggiatura: Nolitta Guido

Disegni: Ferri Gallieno

Colori: GFB Comics

Copertina: Ferri Gallieno

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 112

Uscita: Edicola 13/05/2022

Soggetto: Nolitta Guido

Sceneggiatura: Nolitta Guido

Disegni: Tarquinio Sergio

Copertina: Tarquinio Sergio

Quando uno straniero giunge in città e comincia a combinare guai – uccidendo a sangue freddo un uomo – il giudice non esita a prenotargli un posto sulla forca. Il bandito, però, non è solo; i suoi complici sono pronti a tutto per liberarlo perché li conduca al nascondiglio di un ricco bottino…

Una brutta gatta da pelare per Bean, ma lui non si scompone: quando si tratta di sfoderare la Colt, ha sempre i leali Sam e Danny al proprio fianco!