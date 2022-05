Love, Death + Robots, online il trailer della stagione 3!

Da come potete visionare in calce, il trailer mostra precedenti spezzoni della seconda stagione e i suoi nove nuovi episodi. Dagli incubi marini alle avventure interstellari, Netflix sta facendo tutto in questa stagione, per recuperare quanto perso nel corso del tempo.

Love, Death + Robots non sta badando a spese con il suo ritorno, e i fan sono comprensibilmente ansiosi di vedere come se la cava questo seguito, che a tratti ha brillato solamente nella prima stagione, zoppicando con la successiva che proponeva un numero rilevanti di roba vista e rivista.

Ricordandovi che nella terza stagione sarà presente alla regia anche David Fincher (Fight Club, The Social Network, Seven), vi invitiamo a visionare il trailer della terza stagione di Love, Death + Robots:

THE OFFICIAL LOVE, DEATH + ROBOTS Trailer is here.

extreming May 20 ❤️💀🤖 pic.twitter.com/1p51j7ttsw — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) May 9, 2022

Love, Death & Robots (resa graficamente come LOVE DEATH + ROBOTS e con i simboli ❤️☠️🤖) è una serie antologica di animazione per adulti prodotta da Joshua Donen, David Fincher, Jennifer Miller e Tim Miller per Netflix.

Ognuno degli episodi della serie è realizzato da un team di animatori differente e proveniente da diversi paesi. Gli episodi abbracciano vari generi, tra cui fantascienza, horror e commedia, tutti legati dalle tematiche dell’amore, della morte e dei robot.

La serie presenta un cast corale che comprende Mary Elizabeth Winstead, Gary Cole, Chris Parnell, John DiMaggio, Christine Adams, Josh Brener, Nolan North, Samira Wiley e Topher Grace.

La produzione degli episodi ha coinvolto vari studi, tra cui Blur Studio. Blur non solo ha guidato il progetto, ma ha anche contribuito con tre cortometraggi di propria produzione.

Vedendo questa come un’opportunità per mostrare la propria potenza creativa, Blur si è basata sullo stile cinematografico di gioco iper-realistico per cui è conosciuta, ampliato anche in uno stile 3D dipinto a mano, quasi emulando uno stile 2D.

Dietro ogni esperimento c’era Vray, il motore di rendering vincitore del premio Oscar utilizzato da Blur dal 2009.

La prima stagione, composta da 18 episodi, è stata pubblicata su Netflix il 15 marzo 2019. Nel giugno 2019 Netflix ha rinnovato la serie per una seconda stagione, che ha debuttato il 14 maggio 2021. La serie è stata rinnovata per una terza stagione, prevista per il 2022.