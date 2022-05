The Seven Deadly Sins: annunciato l’anime del sequel!

The Seven Deadly Sins dopo la fine della sua serializzazione avvenuta il 25 marzo 2020 non ha rilasciato moltissime novità. Tuttavia questo silenzio pare stia per essere rotto. Di fatto è stato pubblicato un nuovo aggiornamento che riguarda il sequel di The Seven Deadly Sins.

A quanto pare Kodansha ha annunciato l’anime di Four Knights of the Apocalypse!

Quanto annunciato è una notizia che arriva dal Giappone. I fan della serie hanno notato di recente una pubblicità per l’adattamento del sequel.

Come puoi vedere di seguito, l’immagine mostra la star di Four Knights of the Apocalypse con Meliodas. Annuncia che l’anime del sequel è già in produzione. L’aggiornamento è presente sulla pagina Twitter dell’utente ArtOfNakaba che condividiamo di seguito:

Four Knights of the Apocalypse is getting an anime adaptation! Congratulations Nakaba-sensei ☺️🎉 pic.twitter.com/lQys3qNyHH — Nakaba Art (@ArtOfNakaba) May 7, 2022

Naturalmente, al momento non sono disponibili altri dettagli sull’adattamento del manga di Nakaba. Lo stesso, al momento, vale per gli sviluppatori che si occuperanno dell’adattamento. Di sicuro gli appassionati sono impazienti di saperne di più sul futuro di The Seven Deadly Sins con il passare dell’anno.

Per chi non ha familiarità sul sequel della serie, Four Knight of the Apocalypse racconta la storia di Percival. È un giovane eroe che intraprende il suo viaggio 16 anni dopo il finale della serie originale.

Percival scopre che è destinato a diventare uno dei numerosi cavalieri leggendari per distruggere il mondo. Il Regno di Camelot gli mette una taglia per questo motivo.

Determinato a cambiare il suo destino, Percival viaggia per il mondo alla ricerca dei suoi tre compagni predestinati e lungo la strada incontra diversi volti familiari.

Iniziato a gennaio 2021, Four Knights of the Apocalypse al momento raccoglie i capitoli già pubblicati in sei volumi. Chi si occupa della realizzazione del manga è Nakaba Suzuki, che pubblica regolarmente nuovi capitoli.

Il sequel ha ricevuto recensioni positive da parte dei fan all’estero, quindi non sorprende sapere che un anime è in lavorazione.

In Italia la serie è stata annunciata al Lucca Comics & Games 2021 da Star Comics la quale pubblica la serie a partire dal 2 marzo 2022.