The Seven Deadly Sins: l’esplosivo e dolce cosplay di Elizabeth di Ju Chloe

The Seven Deadly Sins ha una nomea non indifferente tra gli appassionati di manga, che trovano in questo battle shonen un mix perfetto di emozioni e avventura. Come tutte le opere rilevanti capaci di catturare milioni di persone in tutto il mondo, anche The Seven Deadly Sins ha i suoi omaggi da parte degli appassionati, come nel caso di questo cosplay di Elizabeth Liones.

Da come potete visionare in calce, il cosplay è perfetto e maniacale, e tutti i dettagli sono stati aggiunti con grande passione verso il personaggio. Taglio, colore e acconciatura coronano il tutto. La cosplayer Ju Chloe in aggiunta è riuscita a metterci del suo, disegnando verso il pubblico tutta la bellezza e la dolcezza del personaggio, immortalato in questo bellissimo scatto fotografico.

L’account in questione è l’amatissima juchloe.e.

Nakaba Suzuki ha serializzato The Seven Deadly Sins sulla rivista Weekly Shonen Magazine di Kodansha dal 10 Ottobre 2012 e al 25 Marzo 2020.

L’opera si compone di 364 capitoli raccolti in 41 volumi; un one shot inedito, incentrato su Ban Jr. Lancelot, è uscito lo scorso 5 Agosto sulle pagine del numero 36/37 del settimanale Weekly Shonen Magazine.

In Italia il manga è pubblicato da Edizioni Star Comics e il volume 41 è uscito il 1 Giugno anche in edizione limited.

L’epica storia dei sette peccatori giunge al termine, e per celebrare il traguardo dell’ormai storica serie del maestro Suzuki, l’ultimo volume sarà disponibile anche in una versione a tiratura limitata, con all’interno dei fantastici sticker, un mini artbook e un’esclusiva cartolina da collezione!

Il sequel The Seven Deadly Sins – I Quattro Cavalieri dell’Apocalisse ha debuttato il 27 Gennaio 2021 sulle pagine del numero 9 della rivista Weekly Shonen Magazine in concomitanza con la quarta stagione dell’anime.

Di recente il brand ha offerto un nuovo ciclo narrativo:

Nakaba Suzuki serializza Four Knights of the Apocalypse (Nanatsu no Taizai – Mokushiroku no Yon-kishi) dal 27 Gennaio 2021 sulle pagine di Weekly Shonen Magazine.

Il volume 4 uscirà il 17 Novembre 2021 in Giappone.

In Italia, come la serie precedente e gli spin-off, uscirà per Edizioni Star Comics.

L’annuncio è arrivato a Lucca Comics and Games 2021: