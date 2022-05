Trek to Yomi, il trailer di lancio è uno scontro tra samurai in live-action

Trek to Yomi, il trailer di lancio è uno scontro tra samurai in live-action

Noi samurai siamo come il vento che passa veloce sulla terra, ma la terra rimane e appartiene ai contadini – I Sette Samurai, Akira Kurosawa.

Una delle pellicole più famose di Kurosawa ha ispirato questo nuovo videogioco di stampo action, ambientato nel Giappone Feudale.

Un trailer di lancio di Trek to Yomi, pubblicato su YouTube dal publisher DevolverDigital, porta sul piccolo schermo una scena di combattimento in stile Kurosawa, volto a coronare l’enorme tributo e citazione al maestro del cinema nipponico.

Il trailer live-action inizia con la voce fuori campo di un samurai dal cappello di paglia, che poi affronta quattro avversari in una vivida battaglia in bianco e nero. Utilizzando inquadrature ampie e solo una manciata di angolazioni, l’emozionante sequenza d’azione replica il combattimento bidimensionale di Trek to Yomi.

Il gameplay reale chiude il trailer di lancio, sottolineando le somiglianze tra il cinema di samurai e il gioco stesso. I giocatori possono intraprendere il proprio Trek to Yomi a partire dal 5 maggio.

Trek to Yomi rende omaggio ai film di Kurosawa, e al genere samurai nel suo complesso, attraverso un suggestivo design in bianco e nero. Il titolo, uscito di recente, vede i giocatori nei panni di Hiroki, un guerriero samurai incaricato di difendere il suo villaggio da banditi e razziatori ostili.

L’elegante side-scroller presenta un sistema di combattimento che permette ai giocatori di pugnalare, tagliare e parare i nemici in modo ritmico e metodico. Al di fuori del combattimento, i giocatori di Trek to Yomi navigano in uno spazio tridimensionale che aggiunge grandezza alla versione di Flying Wild Hog del Giappone feudale.

Molti giocatori hanno paragonato Ghost of Tsushima e Trek to Yomi, ma le due epopee di samurai sono molto diverse. Inoltre, è anche possibile aggiungere un filtro diverso da quello originale, che richiama lo stile visivo delle pellicole cinematografiche antecedenti, richiamando ancora una volta lo stile di Kurosawa.

Il titolo disponibile da pochi giorni crea un trailer il live-action che richiama il gameplay del titolo, ambientato nel Giappone Feudale. Proprio come i vecchi titoli di Mortal Kombat anche il nuovo videogioco a tema samurai ricalca questo vecchio metodo, che a quanto pare dona ancora i suoi frutti.