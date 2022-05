Il ritorno di Jane manderà via di testa Thor, secondo Taika Waititi

Il ritorno di Jane nei panni della Potente Thor non sarà facile da gestire per il Figlio di Odino

Empire ha rilasciato una parte dell’intervista con Taika Waititi, in cui il regista parla del ritorno di Jane Foster in Thor: Love and Thunder, il film che lo vede tornare alla regia del franchise di Thor dopo il suo lavoro su Ragnarok.

Love and Thunder vedrà il grande ritorno di Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster, che non si vedeva da Thor: The Dark World del 2013 (anche se ha prestato la sua voce per un episodio di What If…? e per alcune battute di Avengers: Endgame). L’astrofisica ha subito un bel cambiamento, poiché è la nuova detentrice di un Mjolnir ricomposto e sembra che per Thor sarà uno shock rivederla. Il regista Waititi anticipa che dopo tutto questo tempo, la sua ricomparsa manderà piuttosto il “via di testa Thor” in Love and Thunder.

Per la precisione Waititi afferma che per Thor non sarà facile rivedere Jane, dato che:

Sono passati circa otto anni. Ha avuto un’altra vita, e poi l’amore della tua vita torna sulla scena, e ora è vestita come te. È un vero mindfuck per Thor.

Nell’intervista, il regista sottolinea che non era il loro piano iniziale per esplorare la trama di The Mighty Thor, ma è una cosa che è emersa durante il processo di scrittura.

Non sapevo che avremmo usato la trama del personaggio di Mighty Thor fino a quando non abbiamo iniziato a elaborare la storia vera e propria. Stavo scrivendo ed era tipo, ‘Non sarebbe bello riportare Jane nella trama?’ Ma non voglio che Natalie torni e interpreti lo stesso personaggio che va in giro con l’attrezzatura scientifica. Sai, mentre Thor sta volando in giro, lei è rimasta sulla Terra, picchiettando il piede dicendo: “Quando tornerà?” È noioso. Voglio che faccia parte dell’avventura.

Thor: Love and Thunder uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 6 luglio. L’intervista completa apparirà sul numero di Empire in uscita la settima prossima negli Stati Uniti, insieme ad alcune foto esclusive tra qui questa: