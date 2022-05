Tra le molte uscite manga GOEN del 13 Maggio 2022, troviamo la conclusione come annunciato sul sito di RW Edizioni, troviamo il primo volume de La Vendetta di Masamune Kun e il finale di Nobody Knows.

Ecco di seguito le uscite manga GOEN del 13 Maggio, mentre qui potete mentre qui potete leggere gli annunci fatti al Napoli Comicon.

Le uscite manga GOEN del 13 Maggio 2022

VELVET COLLECTION – 50 KARNEVAL 27

Iva prova a introfularsi con Hiramon, ma lo scontro è ormai arrivato al suo culmine.

Luce e tenebra, bianco e nero…

O forse… il nulla?

Prosegue la storia di KARNEVAL, titolo di punta della rivista ZERO SUM di Ichijinsha.

13×18, B+sc, b/n, 208 pp

Bishonen/Fantastico/Azione

€ 7,50

SAMURAI COLLECTION 17 – LA LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA 10

Dal pennino del mitico autore della saga di “Ken il Guerriero”, LA LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA racconta le epiche gesta di Oda Nobunaga, famosissimo condottiero che nel XVI secolo guidò vittoriose campagne militari alla conquista del Giappone. La storia si sofferma sulla giovinezza del celebre guerriero, tracciando un ritratto a metà strada tra realtà storica e inventio narrativa, esaltato dai magnifici disegni del maestro Hara, che non mancherà di conquistare sia gli storici fan del sensei, sia i nuovi lettori delle imprese eroiche del “figlio della battaglia”! Nel decimo volume della serie, Nobunaga dovrà ricorrere a ogni mezzo per arrestare l’avanzata dell’esercito degli Imagawa… e svelare al mondo la verità sulla morte del padre.

12,2×17,8 B+sc, 226 pp, b/n + col

Action/Storico

€ 7,50

YOKAI COLLECTION 43 – KARAKURI CIRCUS 43

Nuovo capitolo del capolavoro di Kazuhiro Fujita.

Con l’umanità ormai sotto scacco delle terrificanti marionette e della micidiale e incontrollabile malattia Zonapha, le ultime, flebili speranze risiedono in Narumi, che ormai è diventato un formidabile combattente (ma a che prezzo?), in Shirogane, sempre più provata dal dolore delle battaglie, e in Masaru, su cui grava la maledizione della sua famiglia. Un’epopea che attraversa il tempo sta per arrivare alla sua cataclismatica conclusione.

12×17, B+sc, 192 pp, b/n

Shonen/Action/Fantasy

€ 5,95

HANAMI COLLECTION 59 – MOMOGUMI PLUS SENKI 17

Qual è l’identità del misterioso ragazzo che protegge il cuore di Yuki?

Intrappolato in un mondo onirico, Yuki deve combattere contro un demone per riuscire a trovare il modo di risvegliarsi.

Ideato dalla bravissima Eri Sakondo, azione, amori e disegni particolareggiatissimi per un manga che in molti punti ricorda le migliori opere delle Clamp.

Da non perdere.

11×17, B+sc, 192 pp, b/n

Shojo/Action/Fantasy

€ 6,50

SAMURAI COLLECTION 26 – MARUHAN IL MERCENARIO 10

Direttamente dal duo creativo KIM Sung-jae, KIM Byung-jin, che ha dato vita al manhwa coreano più amato e venduto nel mondo, Chonchu, arriva un nuovo capitolo del fantasy che ha stracciato molti record di vendita in Corea e in Francia: Maruhan, il Mercenario! Nell’antica era del supercontinente, dove non esistevano barriere tra Est e Ovest, la razza umana deve contrastare l’invasione delle Bestie Demoniache, che hanno rotto il secolare patto di non aggressione. Disperati, gli umani organizzano un esercito con lo scopo di uccidere Rhode, il Re delle Bestie Demoniache. Il destino degli uomini è in mano a Maruhan, il mercenario dell’Oscurità! Sangue e onore in un manga disegnato magistralmente, e altrettanto magistralmente sceneggiato! Un titolo intenso, che piacerà a tutti gli amanti dei fantasy drammatici come Berserk o l’Attacco dei Giganti!

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n

Seinen/Fantasy/Action

€ 6,95

NYU SUPPLEMENT 45 – LA VENDETTA DI MASAMUNE KUN 1

Masamune Makabe era un bambino sovrappeso, costantemente bullizzato da una ragazza in particolare: Aki Adagaki. Determinati a rivalersi, Makabe inizia un rigoroso regime di auto-miglioramento e trasformazione personale.

Anni dopo, Masamune è un uomo completamente rinnovato, popolare, con voti perfetti e bravissimo negli sport. Completamente irriconoscibile rispetto al passato, si trasferisce nella scuola di Aki, pronto a prendersi la sua sospirata vendetta.

Ma sarà davvero così dolce come l’aveva immaginata?

B+sc, 192 pp, b/n + col.

Shonen/Ecchi/ Romance

€ 5,95

MANHWA COLLECTION 20 – NOBODY KNOWS 7

Ban ha una vita abbastanza normale, anche se i suoi genitori si sono separati. Almeno fino a quando sua madre, Eun-Joo, porta in casa improvvisamente Jin-Wan che lo presenta come “lontano parente”. Sennonché la madre evita sempre con la figlia di discutere dell’ospite. Che cosa succederà? E soprattutto, qual è la natura di Jin Wan? Che cosa lega il ragazzo biondo con i nostri protagonisti?

Ultimo volume di una una miniserie piena di suspense e mistero.

12×17, B+sc, 180 pp, b/n

Shojo/Sentimentale/Soprannaturale

€ 6,95

KOKESHI COLLECTION 44 – DELITTO E CASTIGO 9

Riprende la pubblicazione di “Tsumi To Batsu”, l’elegante adattamento in chiave moderna e ambientata in Giappone del celeberrimo romanzo “Delitto e Castigo” di Dostoevskij.

L’altra notte ho avuto un incubo. Un terribile incubo in cui un’epidemia si diffondeva nel mondo. Dei parassiti infettavano la mente delle persone, nutrendosi delle loro emozioni.

Rendendole dei mostri.

B+sc, 12,2×17,8, 192 pp, b/n

Seinen/Drama

€ 7,50

CULT COLLECTION 72 – PRISON EXPERIMENT 6

Tsugami viene braccato per scoprire la verità dietro l’aggressione a Sachi. Ma, mentre la conversazione diventa sempre più animata, Sachi decide di gettarsi dal tetto.

Nel frattempo Eyama decide di incontrare Eyama e Nani Akiyama con Kirishima per dare un taglio definitive alle sue esitazioni: la storia raggiunge il suo punto di svolta!

Continua il disturbante e sorprendente survival horror creato da Kantetsu e Chiho Minase.

15×21, B+sc, 200 pp, b/n

Seinen/Horror/Psicologico

€ 7,50

NYU COLLECTION 61 – LOCKDOWN X SCHOOL 9

Quinta notte dall’inizio dell’assedio.

Finalmente viene svelata l’identità del capo dei terroristi, Onikari.

Le Forze di Auto Difesa iniziano il blitz nella scuola, ma Onikari scatena un gigantesco e inarrestabile ghoul che fa strage degli studenti. Quale sarà lo scopo finale dei terroristi?

Il survival horror premiato come miglior manga nel concorso “This manga is AMAZING!”

12,2×17,8 B+sc, 208 pp, b/n

Action/Drama/Supernatural

€ 6,95

DANSEI COLLECTION 68 – FORZA GENKI! 26

Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti i suoi appassionati!

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n

Shonen/Sport/Action

€ 6,95

MANWHA COLLECTION EXTRA 3 – BASTARDO 3

Seon Woo-jin è un ragazzo riservato e silenzioso, spesso isolato dai suoi coetanei. Da bambino ha perso un occhio a causa di un “incidente”.

Il padre di Seon Woo-jin, Dong-soo Seon, è un CEO affermato e ammirato, considerato da tutti quelli che lo conoscono come “una persona retta e onesta”.

Ma Seon Woo-jin teme e disprezza suo padre, in un modo che rasenta la follia…

Arriva in Italia uno sconvolgente webtoon dagli autori di Sweet Home, un thriller/horror a tinte cupissime che vi inchioderà, letteralmente, a ogni pagina.

15×21, B+sc, 200 pp, col.

Seinen/Thriller/Horror

€ 12,50

I titoli nuovamente disponibili

DANSEI COLLECTION 60 – KASAJIRO AFFERRA TATAMI 1

Dopo SAMURAI EXECUTIONER/Kubikiri Asa, un nuovo tassello si aggiunge all’incredibile affresco sul Giappone dell’era feudale creato dai mastri Koike e Kojima. In questa avvincente miniserie ritorna il poliziotto Kasajiro, detto “afferra tatami”, alle prese con l’ex criminale, e moglie, Shinko. E non mancheranno neanche i cameo del “decapitatore” Yamada Asaemon, che continua a esercitare la sua sanguinosa professione in attesa del fatidico incontro con un “lupo solitario”…

13×18, B+sc, 200 pp circa, b/n

Seinen/Storico/Drama/Action

€ 6,50

GAKUEN COLLECTION 49 – LA NUOVA VITA DI NINA 2

Aoyagi ha finalmente iniziato a uscire con il suo precedente amore, Atsurou. Ma, a causa del lavoro del padre, il ragazzo dovrà trasferirsi a Sapporo. Un’inaspettata riunione attende Aoyagi, comunque, che sta facendo di tutto per tenere a bada il bruciante desiderio di rivedere il ragazzo che ama.

11×17, B+sc, b/n

Shojo/Young/Romantico

€ 5,95

CULT COLLECTION 65 PRISON EXPERIMENT 2

Nostante tutti i suoi sforzi, Eyama non riesce a far crollare Aya Kirishima. Eyama decide quindi di portare il “gioco della prigionia” a un livello ancora più terribile.

Nel frattempo Seiji, che ha accettato di partecipare al terribile gioco solo per i soldi, sembra godere i benefici di una prigionia all’acqua di rose…

Continua il disturbante e sorprendente survival horror creato da Kantetsu e Chiho Minase.

15×21, B+sc, 200 pp, b/n

Seinen/Horror/Psicologico

€ 7,50

CULT COLLECTION 67 PRISON EXPERIMENT 3

Aya Kirishima, completamente in balia del suo carnefice, tenta una fuga disperata. L’evasione sembra riuscita, ma in realtà la ragazza sta solo ballando nel palmo della mano di Eyama.

Messa di fronte alla terribile verità, il forte cuore di Aya sembra finalmente spezzarsi.

Continua il disturbante e sorprendente survival horror creato da Kantetsu e Chiho Minase.

15×21, B+sc, 200 pp, b/n

Seinen/Horror/Psicologico

€ 7,50

HANAMI COLLECTION 49 – RIDENDO TRA LE NUVOLE 1

Undicesimo anno dell’era Meiji: portare le spade è proibito, e i samurai stanno lentamente scomparendo. Ma a molti questo cambiamento che sta attraversando tutto il Giappone non piace, e inevitabilmente i crimini aumentano. L’unica risorsa per preservare l’ordine è una prigione al centro di un lago, un luogo da cui non è possibile fuggire. L’unica via di accesso è attraverso l’acqua e ai tre fratelli della famiglia Kumo viene affidato il compito di traghettare i detenuti verso la loro nuova “casa”. Ma… è davvero solo questo che fanno?

13×18, b+sc, 200 pp circa, b/n

Shojo/Fantastico/Storico

€ 6,50