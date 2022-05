Red: dettagli dell’uscita home video del film Disney Pixar

Red, il film originale Disney e Pixar diretto dalla regista premio Oscar Domee Shi, è ora disponibile in Blu-Ray, DVD e Blu-Ray Steelbook. Le versioni Blu-Ray, inoltre, presentano anche tanti contenuti extra completamente inediti che ricostruiscono la nascita, lo sviluppo e i retroscena del lungometraggio d’animazione.

Red vede protagonista Mei Lee, una tredicenne maldestra e sicura di sé, combattuta tra il rimanere una figlia disciplinata e il caos dell’adolescenza. Sua madre, Ming, è protettiva, se non leggermente autoritaria, e non si allontana mai da sua figlia: una realtà imbarazzante per un’adolescente come lei. E come se i cambiamenti dei suoi interessi, delle sue relazioni e del suo corpo non fossero abbastanza, ogni volta che si emoziona troppo (che significa praticamente sempre), si trasforma in un gigantesco panda rosso.

Nella versione italiana del film, i doppiatori del film comprendono Chiara Fabiano (Meilin Lee), Daniela Calò (Ming Lee), Nicole Damiani (Miriam), Vittoria Bartolomei (Abby), Sara Labidi (Priya), Antonella Giannini (Nonna), Valeriano Corini (Tyler), Cinzia De Carolis (Zia Chen), Mirta Pepe (Zia Ping) e Oliviero Dinelli (Signor Gao). Il cast di voci include inoltre Ambra Angiolini e Sabrina Impacciatore rispettivamente nel ruolo di Helen e Lily, le cugine di Mei, e Shi Yang Shi nei panni di Jin Lee, il padre affettuoso e amorevole di Mei. Tra i camei presenti nel film anche quelli di Marco Maccarini, nei panni di un conduttore radiofonico, Federico Russo, nel ruolo di un annunciatore televisivo, e Gu Shen, che presta la propria voce a Sui Jyu, il personaggio di un programma televisivo che Mei guarda insieme a sua madre. Manuelito “Hell Raton” (Robaire), BALTIMORA (Tae Young), Versailles (Aaron T.), Karakaz (Jesse) e Moonryde (Aaron Z.) prestano le proprie voci nei dialoghi dei componenti dei 4*Town, la prima boy band di Pixar per cui Mei e le sue amiche condividono una vera e propria ossessione.

Red: dettagli dell’uscita home video del film Disney Pixar

CONTENUTI EXTRA*

Commento audio – Per rivedere il film con il commento della regista Domee Shi, della produttrice Lindsey Collins e del direttore della fotografia Mahyar Abousaeedi.

La vita di un’inquadratura – Domee Shi e i membri del team creativo descrivono i vari step del processo creativo che ha portato all’esilarante scena della “peonia rossa”, dall’osservazione dei panda rossi allo zoo alla creazione dello storyboard per finalizzare l’animazione e le luci del background.

Crea la tua Boy Band – Un tuffo nel backstage per scoprire tutti i dettagli della band 4*TOWN. Dalla creazione dei membri della band, alla scrittura delle canzoni e alla messa a punto dei dettagli della loro esibizione nell’arena, i filmmaker rivelano in che modo hanno portato in vita la boy band.

Ani-Mei-Tion – L’accentuata emozionalità di Mei è l’elemento centrale della trama, per questo era importante che il suo look e le sue movenze riflettessero la sua energia incontenibile. In questo estratto la regista Domee Shi spiega in che modo l’espressività tipica dell’Anime ha influenzato l’adorabile e dinamico personaggio di Mei.

Scene tagliate x7

Contenuti nascosti – Scena eliminata Robutton – Finale alternativo in cui vediamo la reazione di Mei quando si ritrova seduta di fianco al suo idolo dei 4*TOWN Robaire su un volo per la California.

*I contenuti extra potrebbero variare in base al formato

SPECIFICHE TECNICHE

Durata: 100 minuti circa

Rating: Per tutti

Aspect Ratio: 1.85:1

Audio: Blu-Ray: Inglese DTS-HD MA 7.1; Inglese DTS-HD HR 5.1, Italiano e Tedesco Dolby Digital Plus 7.1; Inglese Dolby 2.0.

DVD: Italiano e Inglese Dolby Digital 5.1;

Sottotitoli: UHD: Italiano, Tedesco, Inglese per non udenti, Finlandese, Norvegese, Svedese e Spagnolo.

Blu-Ray: Italiano, Inglese per non udenti e Tedesco.

DVD: Italiano e Inglese per non udenti.