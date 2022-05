Moon Knight – lo Showrunner rivela che sarebbero dovuti apparire gli Eterni nella Serie TV

Da Mercoledì è disponibile su Disney+ tutta la serie dedicata al personaggio di Moon Knight! La serie era stata annunciata in occasione del D23 Expo del 2019, dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige.

In un’intervista esclusiva con The Direct, lo sceneggiatore e produttore esecutivo di Moon Knight Jeremy Slater ha parlato delle apparizioni scartate degli Eterni da una prima bozza della sceneggiatura della Serie.

“Ho fatto del mio meglio per avere gli Eterni nello show, soltanto perché sono amico di Kumail Nanjiani… Volevo un po’ di Kingo. Ad un certo punto, nello script c’era un flashback che avrebbe mostrato uno dei precedenti avatar di Khonshu nell’Antico Egitto, con Ammit che veniva rinchiusa, Alessandro Magno e tutta quella roba. Avremmo visto questa specie di team-up degli Avatar con gli Eterni. Era una scena molto divertente, ma ripeto, era notevolmente costoso ricreare l’Antico Egitto e portare 3 o 4 Eterni in questa grossa sequenza d’azione.”

Lo Showrunner parla anche della scena in sè:

“Era una di quelle cose in cui era una scena molto divertente, e sarebbe stata una grande apertura per uno degli episodi, ma avrebbe sforato anche il nostro budget, e probabilmente avrebbe fatto male al nostro finale. Quindi, quello era il cameo che dovevo tagliare. Fa male, ma era anche la cosa giusta da fare per lo spettacolo, e penso che tutti fossero d’accordo collettivamente. C’è un sacco di tempo in futuro per unire questo personaggio con altri personaggi nell’MCU in futuro, e iniziare a costruire queste connessioni; non forziamo qualcosa solo perché gli altri spettacoli l’hanno fatto”.

Moon-Knight – I dettagli della serie TV

La serie di Moon Knight, è scritta da Jeremy Slater (The Umbrella Academy) e Beau DeMayo (The Witcher) e diretta dai registi indie Justin Benson e Aaron Moorhead (The Endless, Synchronic) e dal regista egiziano Mohamed Diab (Cairo 678, Clash), vedrà nel cast Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Le riprese dello show sono iniziate a Maggio del 2021, e si sono tenute principalmente nella città di Budapest.

«Marvel Studios’ Moon Knight segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si imbarcano in un viaggio verso un mortale mistero tra i potenti Dei dell’Egitto».

