Moon Knight – ecco il Funko POP dedicato a Khonshu e Layla

In occasione del D23 Expo, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato per la piattaforma di streaming Disney+ ambientata all’interno del Marvel Cinematic Universe una Serie TV incentrata su uno dei personaggi più amati dai fan Marvel, e cioè: Marc Spector/Moon Knight. La serie ha debuttato su Disney+ il 30 Marzo 2022.

Entertainment Earth ha rilasciato i preordini per due nuove Funko POP! raffiguranti Khonshu e Layla direttamente dalla serie Moon Knight prodotta dai Marvel Studios in onda attualmente ogni settimana su Disney+.

Ecco il Funko POP di Konshu:

Khonshu doppiato in originale da F. Murray Abraham viene mostrato con la classica testa di scheletro simile a un uccello insieme al bastone a mezzaluna. Costerà 11,99 dollari e verrà rilasciata ad Agosto. Ancora non si sa nulla su un uscita in Italia, ma sicuramente ne sapremo a breve.

Ecco la Funko POP di Layla:

Anche Layla interpretata da May Calamawy ottiene la sua Action Figure, dove tiene in mano lo scarabeo egiziano che è stato visto in ciascuno dei primi tre episodi di Moon Knight.

Moon-Knight – I dettagli della serie TV

La serie di Moon Knight, è scritta da Jeremy Slater (The Umbrella Academy) e Beau DeMayo (The Witcher) e diretta dai registi indie Justin Benson e Aaron Moorhead (The Endless, Synchronic) e dal regista egiziano Mohamed Diab (Cairo 678, Clash), vedrà nel cast Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy. Le riprese dello show sono iniziate a Maggio del 2021, e si sono tenute principalmente nella città di Budapest.

«Marvel Studios’ Moon Knight segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si imbarcano in un viaggio verso un mortale mistero tra i potenti Dei dell’Egitto».

