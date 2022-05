Bonelli: tutti i fumetti annunciati per luglio 2022

LA CAUTELA DEI CRISTALLI

di Alberto Ostini e Anna Lazzarini

352 pagine – 15 x 20 cm

B/N, brossurato con sovracoperta

€ 17,00

Questo volume inedito è una novità nel ventaglio di pubblicazioni di Sergio Bonelli Editore. Frutto di un progetto di ampio respiro e risultato della lunga collaborazione tra Alberto Ostini e Anna Lazzarini, il volume gioca con generi e stili, strizzando l’occhio al mondo dei manga, ma senza perdere la propria anima bonelliana. La vita di Jordan, diciassette anni, non è certo entusiasmante: sopravvissuto a un tragico incidente in cui ha perso entrambi i genitori, è costretto dallo zio, suo tutore legale, a frequentare un prestigioso college che forgia la futura classe dirigente. In questo ambiente omologante, competitivo e ostile, Jordan si sente come un pesce fuor d’acqua. Poi arriva lei: Alanis. Belissima e misteriosa, affascinante e magnetica. Impossibile non innamorarsene. Ma davvero l’amore può vincere ogni ostacolo?

IL COMMISSARIO RICCIARDI – SERENATA SENZA NOME

di Maurizio de Giovanni, Sergio Brancato e Alessandro Nespolino

192 pagine – 19 x 26 cm

colore, cartonato

€ 22,00

Nuovo appuntamento con la trasposizione a fumetti delle avventure del Commissario Ricciardi, una serie giunta ormai al dodicesimo volume. Dopo 15 anni passati in America, dove ha fatto fortuna diventando un campione di pugilato, Vinnie Sannino entra in crisi per la morte del suo ultimo avversario durante un incontro sul ring e per questo decide di tornare di nascosto a Napoli per ritrovare l’amata Cettina. Ma la donna, nel frattempo, si è sposata con un ricco commerciante. Quando costui verrà trovato morto, con segni sul viso di un pugno sferratogli alla tempia, sarà proprio Vinnie il primo a essere sospettato dell’omicidio. Ancora una volta il commissario Ricciardi e il brigadiere Maione dovranno fare luce su quanto accaduto nei giorni tesi di una plumbea settimana di pioggia.

NERO 3 – BUCHI NELL’ACQUA

di Emiliano Mammucari, Matteo Mammucari e Matteo Cremona

80 pagine – 22 x 30 cm

colore, cartonato

€ 18,00

Disegnato questa volta da Matteo Cremona, arriva il terzo capitolo della saga di Nero, la storia di due guerrieri, uno arabo e uno cristiano, che combattono fianco a fianco, sullo sfondo delle Crociate, per fronteggiare una misteriosa e terribile minaccia che incombe sull’umanità intera. In un paradiso che è diventato inferno, Nero e i suoi compagni di viaggio giungono fino alla città di Tiro, dove li attende un nuovo orrore… ma anche un inaspettato alleato.

10 OTTOBRE – QUARTO VOLUME

di Paola Barbato e Mattia Surroz

72 pagine – 22 x 30 cm

colore, cartonato

€ 16,00

In un mondo dove non esistono più disuguaglianze, povertà e malattia, vige una sola legge: la regolamentazione della morte. Si nasce come prodotti di laboratorio, con una data di scadenza impressa nel DNA. Sono sei le età limite possibili, e nessuno conosce la propria. Arriva la conclusione per la serie di Paola Barbato e Mattia Surroz! Quale sarà l’esito del piano messo in atto dal gruppo per far saltare il sistema di pianificazione della morte? E quale sarà il destino di Richie?

TEX – TRAPPER!

di Gianluigi Bonelli ed Erio Nicolò

400 pagine – 16 x 21 cm

B/N, brossurato

€ 16,00

Torna in una nuova edizione una celebre storia scaturita dalla penna del creatore di Tex, Gianluigi Bonelli, e illustrata da Erio Nicolò. Questa volta Aquila della Notte e i suoi compagni dovranno spingersi nelle fredde foreste del Missouri in aiuto di alcuni trappers e del fedele amico Pat Mac Ryan. Il loro scopo è sgominare la rete criminale messa in piedi dalla “Rocky Mountains Company” di mister Jackson, avido mercante di pelli. I rangers finiranno anche per scontrarsi con i feroci indiani Snake di Piccolo Tuono, che rapiranno Tex e Tiger Jack costringendoli alla drammatica “corsa della freccia”.

TEX WILLER – I DUE DISERTORI

di Mauro Boselli e Bruno Brindisi

320 pagine, 19 x 26 cm

colore, cartonato

€ 29,00

Nuova edizione per questo volume di Mauro Boselli e Bruno Brindisi, che guida i fan alla riscoperta del passato di Tex Willer. Diretto a Saint Thomas per rivedere Tesah, Tex si trova a guidare un manipolo di giovani audaci, con l’obiettivo di salvare delle ragazze e un bambino rapiti da un ranch. Apaches sanguinari, spietati trafficanti d’armi, un generale corrotto: sono solo alcune delle minacce che il gruppo dovrà affrontare, in una spettacolare trama che va ad aggiungere un ulteriore tassello al racconto delle origini di una leggenda.

MORGAN LOST FEAR NOVEL 1 – L’UOMO DELL’ALTROQUANDO

di Claudio Chiaverotti, Giovanni Talami e Lola Airaghi

64 pagine – 17x23cm

B/N, brossurato

€ 4,50

Città del caos e della burocrazia, bolgia ridente e sanguinaria… New Heliopolis non è cambiata. L’onnipotente Direttore Generale è al suo posto e i serial killer scorrazzano per le strade… Persino l’infernale Wallendream è di nuovo all’opera! Solo Morgan Lost è fuori gioco. Chiuso in carcere, in attesa di una sentenza che pare scontata, il Cacciatore di assassini morde il freno… Là fuori c’è un nuovo psicopatico – il mellifluo Blackraven – che tiene prigioniera la figlia di un’amica!

MARTIN MYSTÈRE ROMANZO – LA FARFALLA DALLE ALI DI OSSIDIANA

di Andrea Carlo Cappi

144pagine – 16x21cm

B/N, brossurato

€7,90