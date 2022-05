Bao Publishing: tutti i fumetti annunciati per luglio 2022!

Bao Publishing ha annunciato sul numero 79 del famigerato catalogo Preview i nuovi fumetti previsti in uscita a partire da giugno 2022.

Se c’è qualcuno che poteva riuscirci, quel qualcuno è proprio Reinhard Kleist, fumettista tedesco che ha già padroneggiato i biopic di alcuni tra i musicisti più importanti del mondo (Johnny Cash e Nick Cave sono tra i titoli principali dell’autore ed entrambi capolavori del catalogo BAO Publishing) e che in questa nuova biografia dell’uomo venuto dalle stelle ci mostra le mille sfaccettature di cui era ammantata la figura dell’artista di Bowie e ci svela il ritratto dell’uomo dietro l’artista.

Il talento e la figura di David Bowie sono difficilmente riassumibili in poche parole. E tanto era immenso il genio profuso dalla sua musica, dai suoi film, dalle sue performance, dalle sue mille incarnazioni, che raccontarlo è forse ancora più complesso.

Con il quarto e conclusivo volume di Ascender si entra nel vivo delle vicende dell’universo narrativo raccontato da Lemire e Nguyen, ormai intriso di magia ma – forse – non del tutto privo di qualche antico retaggio tecnologico.

Gli orrori di un capitolo buio della Storia mondiale raccontati attraverso un cast variegato e improbabile, che assurge a metafora delle mille sfaccettature e contraddizioni di una guerra che ha cambiato per sempre la nostra società.

ORCHI-DEI – GRAND’UOMO

di Hubert e Bertrand Gatignol

192 pagine – 19 x 26 cm

colore, cartonato

€ 21,00

Cambiando ancora una volta prospettiva, dopo i primi due volumi in cui raccontava rispettivamente la storia di un erede della dinastia dei giganti che si rifiuta di mangiare gli umani (Piccolo) e la storia di un umano che fa carriera nella corte dei giganti fino a diventare ciambellano (Mezzo sangue), gli Orchi-Dei torna a sorprenderci con il terzo volume dei quattro previsti.

Coadiuvato ai disegni dal talentuosissimo Bertrand Gatignol, Hubert padroneggia la struttura del fantasy per raccontarci un mondo complesso di famiglie di giganti che dominano su una terra popolata da un’umanità trattata alla stregua di carne da macello.

E, proprio come negli ultimi suoi capolavori (Bellezza, Pelle D’uomo, La vergine del bordello), Gli Orchi-Dei non fa eccezione.

Se c’è qualcosa che lo sceneggiatore Hubert ci ha insegnato con le sue ultime opere è che non bisogna mai fidarsi delle apparenze, che bisogna cambiare angolazione, guardare le cose da un punto di vista inedito.

Quando Gillen e McKelvie hanno dato il via alla serie di The Wicked + The Divine, la potenza di fuoco del progetto è stata chiara e lampante fin dal primo numero… ma nessuno immaginava potesse arrivare fino a questo punto!

Le capricciose divinità assurte a popstar moderne tanto idolatrate quanto odiate stanno per terminare il loro ennesimo ciclo sulla Terra. Solo che, se c’è qualcosa che i lettori hanno imparato bene leggendo questa serie, non c’è nulla da dare per scontato!