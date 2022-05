Disney Plus festeggia lo Star Wars Day con una moltitudine di uscite, volte a celebrare l’immortale saga partorita dalla mente di George Lucas. Tra le attuali e le prossime uscite il catalogo è davvero vasto, e se consideriamo anche le prossime versioni manga delle saghe incentrate sul fantastico universo, la conta diventa più complessa.

Dal 4 maggio 2022 sarà disponibile The Gallery: The Book of Boba Fett, uno speciale dedicato ai dietro le quinte della fortunata serie. Nello stesso giorno è disponibile anche la seconda parte della serie animata 2d Clone Wars uscita nel 2003, storico prodotto creato da Genndy Tartakovsky non più canonico ma divertente comunque.

Ovviamente per la gioia di grandi e piccini non mancheranno innumerevoli prodotti a tema LEGO: Lego Star Wars: All Stars, Lego Star Wars: The Freemaker Adventures e Star Wars: Le Nuove Cronache di Yoda.

Insieme a queste nuove aggiunte nella giornata di oggi arriva il trailer finale di Obi-Wan Kenobi, la serie spin-off dedicata al noto e potente maestro Jedi, ancora una volta interpretato da Ewan McGregor. Ecco l’annuncio:

Obi-Wan Kenobi è tra le produzioni più attese dedicate a Star Wars, e i fan attendevano un trailer neanche fosse il nuovo Messia.

Ora, nonostante la data posticipata dopo le tante speculazioni sulla data di uscita riguardante il teaser, possiamo finalmente tirare un respiro di sollievo e goderci insieme le novità concerni alla serie con protagonista Ewan McGregor, che torna ancora una volta nei panni del Maestro Jedi.

Nelle prime scene del trailer (che potete visionare a inizio articolo) vediamo il Maestro Jedi intento a guardare il piccolo Luke su Tatooine, intento a giocare spensierato, e ignaro del suo futuro.

Successivamente le scene, vireranno su altri personaggi, come ad esempio gli Inquisitori Sith o Owen Lars, lo zio di Luke.

Sinossi:<

La storia inizia 10 anni dopo i tragici eventi di Star Wars: La Vendetta dei Sith, dove Obi-Wan Kenobi ha dovuto fronteggiare la sua più grande sconfitta: la corruzione e la deludente caduta del suo migliore amico, e apprendista Jedi Anakin Skywalker, che come ben ricordiamo è passato al lato oscuro della Forza, come Sith Lord Darth Vader.

Obi-Wan Kenobi uscirà il 27 maggio in esclusiva su Disney+. Oltre a Ewan McGregor e Hayden Christensen nel cast ci saranno Rupert Friend (Hitman: Agent 47), Joel Edgerton (Star Wars: La vendetta dei Sith), Benny Safdie (Good Time), Maya Erskine (PEN15), Bonnie Piesse (Star Wars: L’attacco dei cloni), O’Shea Jackson Jr (Straight Outta Compton), Simone Kessell (San Andreas), Sung Kang (F9: The Fast Saga), Moses Ingram (The Queen’s Gambit) e Indira Varma (Game of Thrones). La serie è stata scritta da Joby Harold (King Arthur: Legend of the Sword, Army of the Dead) ed è diretta da Deborah Chow (The Mandalorian , The Walking Dead).