In/Spectre: slitta la seconda stagione dell’adattamento anime

Ci sono tantissimi lavori che non hanno la risonanza mediatica di opere come One Piece o L’Attacco dei Giganti. Tuttavia molti di questi godono di un forte seguito. È il caso del romazo In/Spectre che, sembra, una delle serie più attese di quest’anno.

Infatti in Italia, probabilmente, non tutti ne avranno sentito parlare in quanto, nonostante la serie animata sia visibile su Crunchyroll sottotitolata, non offre nessun doppiaggio.

Oggi però riportiamo un aggiornamento secondo il quale la seconda stagione di In/Spectre slitterà. Dunque non arriverà questo autunno.

Al momento pare che l’anime tornerà con nuovi episodi non prima del prossimo anno.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla serie stessa, in quanto kyokou_suiri ha pubblicato tutto su Twitter. Di seguito è possibile vedere la notizia ufficiale:

Nel post Twitter qui condiviso si legge che a causa di alcune ragioni (non specificate) la trasmissione della seconda stagione prevista ad ottobre 2022, slitterà. Il messaggio continua dicendo che sarà trasmessa a partire da gennaio 2023.

Per coloro che non hanno mai sentito parlare di In/Spectre, si tratta di una serie di genere soprannaturale, sentimentale e thriller. Tratta da una light novel presenta una prima stagione di 12 episodi.

Il team di Brain’s Base ha assicurato ai fan che la maggior parte dell’anime era in lavorazione. Ora, sembra che la storia d’amore soprannaturale sia pronta per la sua nuova era e arriverà all’inizio del 2023.

Ecco di seguito la sinossi della serie: