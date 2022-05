Le uscite Anime Factory di Maggio 2022

Koch Media ha diffuso l’elenco delle uscite Anime Factory di Maggio 2022.

Questo mese troviamo due nuove uscite legate al 60° anniversario di Tatsunoko Production, ovvero Techno Ninja Gatchaman e Time Bokan – Le macchine del

tempo, e il toccante lungometraggio Tu sei al di là – Over the sky.

Seguono le uscite Anime Factory di Aprile 2022, qui le novità di Aprile 2022.

Una toccante storia d’ amore a cavallo tra due mondi

Tu sei al di là – Over the sky

Dal 19 maggio in DVD e Blu-ray

Il debutto alla regia cinematografica dell’eclettico artista Yoshinobu Sena. Il film è stato presentato con successo allo Sheffield Loves Anime Festival durante l’evento Scotland Loves Animation.

Mio è una ragazza incapace di sforzarsi seriamente nello studio. Vive con una certa allegria, spassandosela con l’amico d’infanzia Arata e la sua amica Madoka. Uno di quei giorni Mio, a cui Madoka aveva annunciato che le piace Arata, si accorge che Arata piace anche a lei. Però, avendo paura che il rapporto fra i tre si sgretoli, le comunica che farà il tifo per lei. Mio, non sapendo più cosa deve fare, assume di proposito un atteggiamento distaccato verso Arata e i due litigano. Accortasi che nell’incomprensione stava semplicemente fuggendo da ciò che prova decide di affrontare Arata, e mentre si dirige da lui sotto la pioggia per fare pace ha un incidente stradale…

SCHEDA

Genere: Anime

Regia: Yoshinobu Sena

Anno: 2020

Etiche: Anime Factory

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET + 5 CARDS

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

Spot TV

Original Preview

Trailer italiani

Booklet esclusivo di 24 pagine con intervista al regista, schede personaggi, approfondimenti, gallerie

5 Card da collezione

In occasione del 60° anniversario di Tatsunoko Production

La nuova versione degli eroi Tatsunoko per la prima volta in una nuova edizione con master HD

Techno Ninja Gatchaman

Dal 19 maggio in DVD e Blu-ray

Remake della classica serie televisiva degli anni ‘70, con animazioni di grande qualità e atmosfere suggestive, proposto in una nuova edizione con master HD, sottotitoli italiani fedeli all’originale e booklet.

Anno 2066. Beoluke, dittatore dello stato di Hontworl, annuncia l’uscita del suo Paese dalle Nazioni Unite e la costituzione di un nuovo blocco politico-militare. Pochi giorni dopo, la capitale della repubblica di Trad viene rasa al suolo in una sola notte da una forza misteriosa. Nel mentre si iniziano a registrare violenti fenomeni atmosferici e geologici. Un misterioso oggetto volante lungo 400 metri viene intravisto in un ammasso di nubi. Cosa può legare questi avvenimenti? Davanti a un esterrefatto consiglio di scienziati provenienti da tutto il mondo, il dottor Nanbu annuncia che tutto è ormai incominciato e che l’unica arma rimasta all’umanità si chiama Gatchaman

SCHEDA

Genere: Anime

Regia: Hiroyuki Fukushima

Anno: 1994

Etichetta: Anime Factory

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

Nuovi sottotitoli fedeli all’originale tradotti dal giapponese

Booklet esclusivo di 32 pagine

In occasione del 60° anniversario di Tatsunoko Production

L’ atteso debutto delle Time Bokan in una nuova edizione con master HD

Time Bokan – Le macchine del tempo

Dal 19 maggio in DVD e Blu-ray

Remake delle classiche serie delle Time Bokan, con animazioni di grande qualità e omaggi agli immortali personaggi Tatsunoko, proposto in una nuova edizione con master HD, sottotitoli italiani fedeli all’originale e booklet.

I buoni vincono sempre, ma i cattivi sono più simpatici. E i cattivi più simpatici tra tutti sono gli sfortunatissimi terzetti delle TIME BOKAN. In questo OAV sono presenti tutti i gruppi di cattivi delle serie impegnati in una rocambolesca gara a bordo dei veicoli più improbabili e costellata dai colpi più biechi e meschini. Ma il tutto è solo una scusa per rivedere insieme, per la prima e unica volta, tutti gli eroi Tatsunoko: Gatchaman, Polymar, Yattaman, Tekkaman, Kyashan… e molti, moltissimi altri, in una valanga di citazioni in grado di mettere alla prova la preparazione di ogni anime fan!

SCHEDA

Genere: Anime

Regia: Akira Shigino

Anno: 1993

Etichetta: Anime Factory

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

Nuovi sottotitoli fedeli all’originale tradotti dal giapponese

Booklet esclusivo di 32 pagine