Koch Media ha diffuso l’elenco delle uscite Anime Factory di Aprile 2022.

Tra queste troviamo Violet Evergarden: Il film, con l’edizione Ultralimited in esclusiva sullo shop Fan Factory.

Seguono le uscite Anime Factory di Aprile 2022, qui le novità di Marzo 2022.

Il film conclusivo della celebre serie di Kyoto Animation In esclusiva su www.fanfactory.shop

Violet Evergarden: Il film

Dal 21 aprile in DVD e Blu-ray e in edizione Ultralimited Blu-ray

Ultralimited Edition Anime Factory numerata in 1.000 copie

IN ESCLUSIVA su Fan Factory, il film d’animazione che segna la rinascita del celebre studio d’animazione Kyoto Animation (Liz e l’uccellino azzurro, La malinconia di Haruhi Suzumiya, K-On!) distrutto dal tragico attacco incendiario del luglio 2019.

La struggente e imperdibile conclusione della vicenda di Violet Evergarden in un film cinematografico campione d’incassi e pluripremiato in patria, diretto dal regista della serie Taichi Ishidate e impreziosito dalle musiche di Evan Call (Josée, la Tigre e i Pesci), arriva in home video in un’edizione esclusiva per collezionisti ricca di contenuti extra.

Nell’anniversario della morte della madre di Gilbert, Violet le offre dei fiori come per prendere il suo posto. Un giorno incontra suo fratello, il colonnello Diethard, il quale sostiene che Gilbert dovrebbe essere dimenticato, ma Violet risponde semplicemente «non riuscirò a dimenticarlo mai». In quel momento, una chiamata di lavoro arriva a Violet. Intanto, nel magazzino della compagnia postale viene trovata una lettera dall’indirizzo sconosciuto…

SCHEDA

Genere: Anime

Regista: Taichi Ishidate

Anno: 2020

Edizione: Anime Factory

EDIZIONE LIMITED + 5 CARDS

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EDIZIONE ULTRALIMITED + BOOK + BOOKLET SPECIALE + 12 DISEGNI AL TRATTO DEL REGISTA

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

Teaser

Filmato di interludio

Trailer

PV

5 Card da collezione

EXTRA ESCLUSIVI ULTRALIMITED

Cofanetto Digipack con artwork esclusivo

Book brossurato di 64 pagine con interviste a staff e doppiatori, approfondimenti e gallerie

Booklet speciale di 12 pagine sulla proiezione cinematografica

12 disegni al tratto del regista Taichi Ishidate

In occasione del 60° anniversario di Tatsunoko Production

Il classico Tatsunoko per la prima volta in una nuova edizione con master HD per la prima volta in Blu-ray

Il fantastico mondo di Paul

Dal 21 aprile in DVD e Blu-ray

La serie creata da Tatsunoko (Yattaman, Time Bokan) diretta da Hiroshi Sasagawa (Kyashan, Ransie la strega), per la prima volta in una nuova edizione con inediti master HD, booklet e nuovi sottotitoli fedeli all’originale.

Contiene gli episodi 01-50 che compongono la serie completa

Una misteriosa entità entra in Pakkun, uno dei pupazzi di Paul, prendendo vita e rivelando capacità di fermare il tempo. Paul e la sua amica Nina entreranno così nel Paese delle Meraviglie, luogo dal quale viene Pakkun, un mondo incantato dove convivono strane creature e minacciato da tempo dal perfido Belt Satan. E così Paul, Nina, Pakkun e il fedele cane Doppe iniziano un’avventura, che li porterà in un mondo fantastico.

SCHEDA

Genere: Anime

Regia: Hiroshi Sasagawa

Anno: 1976

Etichetta: Anime Factory

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET

DVD 8 DISCHI

BLU-RAY 6 DISCHI

EXTRA E BONUS FEATURES

Anticipazioni inedite doppiate in italiano

Sequenza iniziale inedita dell’episodio 44 doppiata in italiano

Nuovi sottotitoli fedeli all’originale tradotti dal giapponese

Booklet esclusivo di 36 pagine contenente le sinossi complete, rari disegni preparatori e i fondali originali

In occasione del 60° anniversario di Tatsunoko Production

L’ultimo grande super eroe Tatsunoko arriva per la prima volta in home video

KARAS

Dal 7 aprile in DVD e Blu-ray

Dal visionario regista Keiichi Sato (Kuroshitsuji, Tiger & Bunny) un’inedita serie intrigante noir che combina elementi fantascientifici con il mondo delle leggende giapponesi per la prima volta in home video.

Contiene gli episodi 1-6 che compono la serie completa

Tokyo. Una città caotica che assorbe completamente delle persone e ne influenza il modo di vivere. Gli abitanti della città però non sanno che accanto a loro coesiste un mondo sovrannaturale popolato da demoni. Non tutti i fenomeni paranormali però passano inosservati: quando una serie di strani omicidi comincia a turbare la quiete pubblica, il Dipartimento di Polizia crea una sezione per investigare sui misteriosi avvenimenti. Un guerriero in armatura, Karas, si erge a difesa della città.

SCHEDA

Genere: Anime

Regia: Keiichi Sato

Anno: 2005

Etichetta: Anime Factory

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

Booklet esclusivo di 32 pagine

In occasione del 60° anniversario di Tatsunoko Production

La nuova versione dell’eroe Tatsunoko arriva per la prima volta anche in formato Blu-ray

Hurricane Polymar: Holy Blood

Dal 7 aprile in DVD e Blu-ray

Remake della classica serie televisiva degli anni ‘70, con animazioni di qualità e atmosfere suggestive, proposto in una nuova edizione con master HD, sottotitoli italiani fedeli all’originale e booklet.

Agli inizi del XXI secolo, la popolazione della Terra sta per sfiorare i 10 miliardi di abitanti. Troppi, al punto che le risorse potrebbero non bastare, portando l’intero pianeta al collasso biologico. A meno di non cambiare radicalmente la stessa natura dell’uomo, fino a permettergli di sopravvivere in nuovi ambienti. In una notte da incubo, un gruppo di ricerca scientifica viene letteralmente fatto a pezzi. Pochi giorni dopo, un misterioso pacco viene consegnato a Takeshi Yoroi, aiutante di Jo Kuruma, il più sgangherato detective di Tokyo Plus. È l’inizio dell’ultima leggenda dell’umanità.

SCHEDA

Genere: Anime

Regia: Akiyuki Shinbo

Anno: 1996

Etichetta: Anime Factory

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES

Nuovi sottotitoli fedeli all’originale tradotti dal giapponese

Booklet esclusivo di 28 pagine

La conclusione di una delle serie sportive più amate per la prima volta in formato Blu-ray

Mimì e la Nazionale di Pallavolo – Volume 4

Dal 7 aprile in DVD e Blu-ray

Per la prima volta nel formato Blu-ray la serie completa in un cofanetto da collezione.

Il classico dell’animazione ormai diventato titolo di culto, precursore del racconto dello sport al femminile, tratto dal manga di Chikako Urano.

ULTIMO VOLUME! (episodi 79-104)

Mimì Ayuhara ha una grandissima passione per la pallavolo. Entrata in una squadra di ragazze che sono chiamate da tutti le “svogliate”, Mimì, con una grande dose di forza di volontà e duri sacrifici riuscirà a far diventare la sua disastrosa squadra una delle più forti, pronta ad affrontare rivali agguerrite e motivate per arrivare al traguardo più ambito: la nazionale.

SCHEDA

Genere: Anime

Regia: Eiji Okabe, Fumio Kurokawa, Yoshio

Takeuchi

Anno: 1971

Etichetta: Anime Factory

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET

DVD 4 DISCHI

BLU-RAY 4 DISCHI

EXTRA E BONUS FEATURES

Nuovo doppiaggio italiano con sigla “Mimì e la nazionale di pallavolo” (cantata da Cristina D’Avena)

Doppiaggio italiano storico con sigla “La fantastica Mimì” (cantata da Georgia Lepore)

Booklet a colori di 24 pagine con sinossi degli episodi, rari disegni preparatori originali, fondali e illustrazioni