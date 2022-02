Koch Media ha diffuso l’elenco delle uscite Anime Factory di Marzo 2022.

Tra queste troviamo la OAV Collection che festeggia i 60 anni di Tatsunoko Production, oltre a Kyashan Sins e il terzo volume del classico Mimì e la Nazionale di Pallavolo.

Seguono le uscite Anime Factory di Marzo 2022.

In occasione del 60° anniversario di Tatsunoko Production

Tatsunoko Super Heroes – OAV Collection

Dal 22 marzo in DVD e Blu-ray

In occasione del sessantennale dalla fondazione di Tatsunoko Production (Kyashan, Hurricane Polymar, Il fantastico mondo di Paul, Time Bokan).

Un cofanetto a tiratura limitata contenente cinque classici OAV firmati Tatsunoko presentati per la prima volta con nuovi master HD e in Blu-ray, impreziosito dalla presenza dell’inedito in 6 episodi KARAS.

Include: – Kyashan Il Mito (4 epp. x 30’) – Time Bokan – Le Macchine Del Tempo (2 epp. x 30’) – Techno Ninja Gatchaman (3 epp. x 45’) – Hurricane Polymar – Holy Blood (2 epp. x 30’) – Karas (6 epp. x 30’)

SCHEDA

Genere: Anime

Regia: Hiroyuki Fukushima, Akira Shigino, Akiyuki Shinbo, Keiichi Sato

Anno: 1993, 1994, 1996, 2005

Edizione: Anime Factory

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET

DVD 5 DISCHI

BLU-RAY 5 DISCHI

EXTRA E BONUS FEATURES

Nuova traduzione fedele all’originale per i sottotitoli

Ognuno dei 5 volumi raccolti contiene un esclusivo booklet di approfondimento

Inedita rilettura in chiave moderna del classico eroe Kyashan di Tatsunoko

Kyashan Sins

Dal 22 marzo in DVD e Blu-ray

Per la prima volta in home video la serie completa di 24 episodi in un cofanetto da collezione.

Prodotto da Madhouse (Perfect Blue, Paprika – Sognando un sogno, Paranoia Agent), col design di Yoshihiko Umakoshi (My Hero Academia) e la regia di Shigeyasu Yamauchi (I Cavalieri dello Zodiaco)

La morte di Luna per mano di Kyashan condanna la Terra alla rovina. Passano cento anni e ormai anche i robot temono la fine e credono di poterla evitare solo divorando la causa di tutto, ossia proprio Kyashan. Kyashan non ricorda nulla di quanto da lui stesso fatto e intraprende un viaggio nel tentativo di recuperare la memoria, tra l’odio degli umani e la caccia continua dei robot.

SCHEDA

Genere: Anime

Regia: Shigeyasu Yamauchi

Anno: 2008

Edizione: Anime Factory

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET

DVD 4 DISCHI

BLU-RAY 3 DISCHI

EXTRA E BONUS FEATURES

Opening Textless

Ending Textless Epp. 1-12

Ending Textless Ep. 13

Ending Textless Epp. 14-24

Trailer Italiano

Videoclip

On Stage

Booklet a colori di 44 pagine con sinossi, character e mecha settei, e illustrazioni originali.

Una delle serie sportive più amate per la prima volta in alta definizione in formato Blu-ray

Mimì e la Nazionale di Pallavolo – Volume 3

Dal 22 marzo in DVD e Blu-ray

Per la prima volta nel formato Blu-ray la serie completa in un cofanetto da collezione.

Il classico dell’animazione ormai diventato titolo di culto, precursore del racconto dello sport al femminile, tratto dal manga di Chikako Urano.

Terzo di quattro volumi (episodi 53~78)

Mimì Ayuhara ha una grandissima passione per la pallavolo. Entrata in una squadra di ragazze che sono chiamate da tutti le “svogliate”, Mimì, con una grande dose di forza di volontà e duri sacrifici riuscirà a far diventare la sua disastrosa squadra una delle più forti, pronta ad affrontare rivali agguerrite e motivate per arrivare al traguardo più ambito: la nazionale.

SCHEDA

Genere: Anime

Regia: Eiji Okabe, Fumio Kurokawa, Yoshio

Takeuchi

Anno: 1970

Etichetta: Anime Factory

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET

DVD 4 DISCHI

BLU-RAY 4 DISCHI

EXTRA E BONUS FEATURES

Nuovo doppiaggio italiano con sigla “Mimì e la nazionale di pallavolo” (cantata da Cristina D’Avena)

Doppiaggio italiano storico con sigla “La fantastica Mimì” (cantata da Georgia Lepore)

Booklet a colori di 24 pagine con sinossi degli episodi, rari disegni preparatori originali, fondali e illustrazioni.