Koch Media ha diffuso l’elenco aggiornato delle uscite Anime Factory di Febbraio 2022.

Tra queste troviamo il secondo film di Doraemon in esclusiva sullo shop Fan Factory, oltre a Digimon Adventure Last Evolution Kizuna e all’attesa collection degli OAV di Lamù.

Le uscite Anime Factory di Febbraio 2022.

L’atteso sequel del campione d’incassi Doraemon 3D – Il film In esclusiva su www.fanfactory.shop

Doraemon – Il Film 2

Edizione Anime Factory numerata a 1000 copie

IN ESCLUSIVA su Fan Factory, arriva il secondo film che celebra il 50° anniversario dalla prima pubblicazione delle storie a fumetti di Doraemon, atteso sequel del successo cinematografico campione d’incassi Doraemon – Il film.

Nobita è riuscito a cambiare in meglio il proprio futuro, facendo in modo che Shizuka lo sposi. Preso dallo sconforto, decide di ritornare nel passato per incontrare di nuovo l’adorata nonna, deceduta nel periodo in cui frequentava l’asilo. Nel frattempo il Nobita del futuro, in procinto di convolare a nozze con Shizuka e coronare il proprio “sogno di felicità”, viene colto da un attacco di panico e fugge nel passato per rivedere Doraemon, temendo di non essere la persona adatta per Shizuka

Genere: Anime

Regia: Ryuichi Yagi

Anno: 2020

Edizione: Anime Factory

EDIZIONE STANDARD + CARD

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES: Trailer; Original Preview; Teaser; 1 Card da collezione

Il film d’ animazione reduce dal recente successo cinematografico

Digimon Adventure Last Evolution Kizuna

Dai produttori di Dragon Ball Super Broly – Il film, il nuovo e ultimo lungometraggio del celebre franchise che ha segnato un’intera generazione di ragazzi e che celebra il suo 20° anniversario, chiudendo l’arco narrativo.

Taichi è cresciuto ed è ora uno studente universitario, vive da solo, ma è ancora incerto sul suo futuro. Gli otto ragazzi continuano ad aiutare le persone che hanno un digimon come partner ma un giorno si verifica un fenomeno senza precedenti. I bambini prescelti scoprono che, crescendo, la relazione con il proprio Digimon giungerà al termine. Un conto alla rovescia si attiva sul loro Digivice e comprendono che più combattono con il loro partner, più velocemente i loro legami sono destinati a concludersi. Taichi e Agumon sono di fronte a un bivio: combattere per aiutare chi è in pericolo o perdere il proprio Digimon?

Genere: Anime

Regia: Tomohisa Taguchi

Anno: 2020

Edizione: Anime Factory

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET + CARD

DVD 1 DISCO

BLU-RAY 1 DISCO

EXTRA E BONUS FEATURES: Teaser; Promotional Video; Original Preview; Trailer cinematografici; Booklet esclusivo di 44 pagine con intervista al regista, schede personaggi, approfondimenti, gallerie; Card da collezione

Il capitolo conclusivo delle avventure di Lamu ’ per la prima volta in edizione completa HD e in Blu ray

Lamù – La ragazza dello spazio – OAV Collection

L’attesa raccolta degli episodi speciali di “Lamù, la ragazza dello spazio” in una nuova versione completa, integrale, rimasterizzata da master HD e per la prima volta completa con gli episodi inediti doppiati in italiano nel formato Blu-ray.

Chi pensa che si possa averne abbastanza della bella Lamù e della multiforme umanità del Liceo Tomobiki? Appunto, nessuno. Dopo l’epica serie televisiva e i lungometraggi, ecco avventure nuove fiammanti per lo scombinato cast di LAMU’: capre malefiche, inventori di sogni, biscotti per licantropi, morbilli devastanti, tremendi futuri alternativi e molto altro ancora in undici gemme per la corona della più simpatica principessa della galassia.

Genere: Anime

Regia: Kazuo Yamazaki

Anno: 1985

Edizione: Anime Factory

EDIZIONE LIMITED + BOOKLET + CARDS

DVD 3 DISCHI

BLU-RAY 2 DISCHI

EXTRA E BONUS FEATURES: Trailer; Sigle originali; Episodi 2 e 11 doppiati in italiano per la prima volta; Nuova traduzione fedele all’originale per i sottotitoli; 2 Card da collezione