“È solo il mio tentativo di impedirle di trovare qualcuno migliore? Il matrimonio è davvero un legame sacro o solo l’illusione della sicurezza?”

Da una singola frase possiamo capire che The Flintstones della DC è un adattamento scioccantemente oscuro, con una resa finale effettiva che risulta sorprendentemente buona.

The Flintstones non fu accolto con affetto quando debuttò nel 1960, ma fu comunque una delle prime serie animate ad essere trasmessa in America in prima serata. Non ebbe lo stesso successo di Scooby-Doo e Captain Planet ma la leggerezza della serie era comunque apprezzata.

L’ADATTAMENTO DC COMICS CAMBIA LE CARTE IN TAVOLA E PROPONE DRAMMA E OMICIDI!

Fred Flintstone e Barney Rubble sono veterani di una guerra sanguinosa in cui gli ex- allegri e spensierati personaggi della TV hanno partecipato attivamente a un genocidio. Un soldato nell’unità di Fred soffre di PTSD e chiama persino una linea telefonica per il suicidio (e viene messo in attesa). Il capo di Flintstone sfrutta la popolazione locale di Neanderthal per avere manodopera a basso costo, lavorando poco sottopagando i suoi dipendenti. Il matrimonio di Fred con Wilma (visto come un nuovo sviluppo nella società, ed è guardato dall’alto in basso) è irto di dubbi; anche se i due sono in una relazione d’amore, Fred spesso si chiede se può provvedere a lei. In un monologo che apre gli occhi (che nessuno si aspettava fosse pronunciato proprio da Fred Flintstone), Fred si chiede se il matrimonio sia semplicemente una polizza assicurativa glorificata.

Nel frattempo, i proto-preti di Bedrock cambiano costantemente l’idea della religione guidando il popolo a venerare gli animali e alla fine cambiano nuovamente le carte in tavola dicendo di pregare invece un Dio invisibile (che chiamano spontaneamente “Gerald”). Il consumismo dilagante sta prendendo il sopravvento sulla società e Fred si sente spinto a comprare elettrodomestici di cui non ha bisogno. Fedeli al materiale di partenza, questi elettrodomestici prendono la forma di animali – ma a differenza dello show, questi animali decantano la società che li usa e li rinchiude, dimenticando la loro esistenza.

Argomenti allegri come PTSD, furto di salario, religione e persino genocidio saranno presenti all’interno di questa nuova versione offerta dalla DC Comics, che sta letteralmente spopolando su internet, diventando un’opera remake davvero apprezzata.

L’intera serie è tremendamente oscura, sardonica, cinica – e nonostante tutto, ha molto cuore. Fred e la sua famiglia vivono vite molto simili alle nostre, nonostante esistano nell’età della pietra.

Il fumetto dei Flintstones è amato su Internet per questo motivo – visto che dipinge la famiglia moderna attuale nell’età Preistorica.