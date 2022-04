The Guardians Of The Galaxy: Holiday Special – le foto dal set rivelano un riferimento ad Eternals

A Natale 2022 arriverà su Disney+ The Guardians Of The Galaxy: Holiday Special, uno speciale natalizio scritto e diretto da James Gunn ed ispirato allo storico Star Wars: The Holiday Special, in cui i Guardiani torneranno sulla Terra e scopriranno le usanze del natale terrestre.Questo speciale dovrebbe essere ambientato tra Thor: Love and Thunder e Guardiani della Galassia Vol. 3.

Su Twitter sono state condivise nuove foto dal set di The Guardians of the Galaxy: Holiday Special che includono un riferimento ad Eternals prodotto sempre dai Marvel Studios, uscito nelle sale a Novembre del 2021.

Le foto dal set dello Speciale di Disney+, vengono dal famoso TCL Chinese Theatre di Los Angeles in California, addobbato per l’occasione con decorazioni natalizie rosse e verdi.

Ecco le foto dal set:

Infatti è incluso anche un poster per un Film di Bollywood intitolato Haxan’s Haxaner, che vede come protagonista Kingo interpretato da Kumail Nanjiani in Eternals. L’attore è vestito con un elegante abito nero e brandisce una pistola mentre il Poster promuove uno dei tanti Film di Bollywood del suo Kingo.

The Guardians Of The Galaxy: Holiday Special – I

Dettagli

Lo speciale, in arrivo su Disney+ a Natale, sarà ispirato al classico speciale natalizio di Star Wars, un Film TV del 1978 facente parte dell’Universo di Guerre Stellari e trasmesso per la prima e unica volta il 17 Novembre. La Disney ha adottato una strategia simile con High School Musical: The Musical – La seriee con LEGO Star Wars – The Holiday Special, entrambi arrivati sulla piattaforma lo scorso Natale.

