Thor: Love and Thunder – nuova immagine ufficiale di Thor dal Film!

I Marvel Studios sono a lavoro su più fronti tra Film e Serie TV, compreso il quarto capitolo di Thor. Il Film è previsto per il debutto nei Cinema il 6 Luglio di quest’anno.

USA Today ha ufficialmente rilasciato una nuova immagine ufficiale di Thor: Love and Thunder, che mostra un nuovo sguardo al Dio del Tuono interpretato nuovamente da Chris Hemsworth.

Di seguito potete vedere l’immagine:

Nell’immagine possiamo vedere Thor seduto su una roccia al traopnto in un momento di serena meditazione, come anticipato in un frame nel Teaser Trailer. Resterà da vedere se Thor starà considerando veramente il ritiro dal ruolo di supereroe, principalmente perché non ha più niente da fare dopo aver sconfitto Thanos in Avengers: Endgame.

Thor: Love & Thunder – in breve

Thor: Love and Thunder sarà diretto ancora una volta da Taika Waititi, regista che ha già diretto Thor: Ragnarok. La sceneggiatura è firmata da lui e Jennifer Kaytin Robinson. Waititi si avvalerà della tecnologia Stagecraft, la stessa utilizzata per le riprese di The Mandalorian (di cui Waititi ha diretto un episodio).

Nel cast figureranno indubbiamente Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (Valchiria), Russel Crowe (Zeus), Jaimie Alexander (Lady Sif), lo stesso Taika Waititi (Korg), Christian Bale (Gorr, il Macellatore di Dei) e Natalie Portman (Jane Foster), che si scoprirà degna di sollevare Mjolnir e diventerà Mighty Thor. Ci saranno inoltre Star-Lord (Chris Pratt) e gli altri Guardiani della Galassia.

