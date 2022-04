Thor: Love and Thunder – nuova sinossi, e maggiori dettagli su Gorr: il macellatore di Dei e la conferma del cancro di Jane Foster!

I Marvel Studios sono a lavoro su più fronti tra Film e Serie TV, compreso il quarto capitolo di Thor. Il Film è previsto per il debutto nei Cinema il 6 Luglio di quest’anno.

Dopo l’attesissimo trailer, è stata rilasciata da Disney anche la sinossi ufficiale del Film:

“Un nuovo trailer e poster del Film Marvel Studios Thor: Love and Thunder offrono i primi indizi su ciò che attende il Dio del Tuono. Il Film segue Thor (Chris Hemsworth) attraverso un viaggio diverso da tutto ciò che ha affrontato in precedenza: la ricerca della pace interiore. Ma il suo ritiro è interrotto da un killer galattico noto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che brama l’estinzione degli Dei. Per combattere questa nuova minaccia, Thor chiede aiuto a Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e la sua ex-fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) la quale, con grande sorpresa di Thor, è inspiegabilmente in grado di sollevare il potente Mjolnir e ha assunto il nome di Potente Thor. Insieme, il gruppo si imbarcherà in un’avventura cosmica per scoprire il motivo della sete di vendetta di Gorr e fermarlo prima che sia troppo tardi.”

Inoltre è stato confermato da parte di Marvel stessa, tramite la descrizione della replica dell’elmetto de La Potente Thor su licenza venduta sul sito di Eagle Moss: che Jane Foster avrà il cancro anche nel Film.

Ecco la descrizione:

“Dopo aver scoperto di avere il cancro, l’astrofisica ed ex-fidanzata di Thor, Jane Foster, decide di visitare Nuova Asgard e lì la sua vita cambia per sempre. Misteriosamente, i pezzi infranti del Mjolnir, il martello del Dio del Tuono, la trasformano nella Potente Thor, donandole i superpoteri di Thor che le permettono di affrontare minacce interne ed esterne. Impugnando Mjolnir, Jane diventa una protettrice con poteri divini, nasce così una nuova eroina!”

Inoltre sempre dal merchandise ufficiale abbiamo più dettagli sul ruolo di Gorr il Macellatore di Dei:

“Con l’aiuto di Thor, Valchiria e i Guardiani della Galassia, La Potente Thor dovrà affrontare Gorr il Macellatore di Dei, anch’egli dotato di poteri divini ed intenzionato ad eliminare tutti gli Dei dell’universo. Jane dovrà combattere il cancro nella sua forma umana e combattere Gorr nella sua forma divina e verrà trascinata in un’epica battaglia!”

Infatti si tratta dello stesso identico obiettivo dei fumetti, in cui Gorr, è intenzionato ad uccidere tutti gli Dei.

Thor: Love & Thunder – in breve

Thor: Love and Thunder sarà diretto ancora una volta da Taika Waititi, regista che ha già diretto Thor: Ragnarok. La sceneggiatura è firmata da lui e Jennifer Kaytin Robinson. Waititi si avvalerà della tecnologia Stagecraft, la stessa utilizzata per le riprese di The Mandalorian (di cui Waititi ha diretto un episodio).

Nel cast figureranno indubbiamente Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (Valchiria), Russel Crowe (Zeus), Jaimie Alexander (Lady Sif), lo stesso Taika Waititi (Korg), Christian Bale (Gorr, il Macellatore di Dei) e Natalie Portman (Jane Foster), che si scoprirà degna di sollevare Mjolnir e diventerà Mighty Thor. Ci saranno inoltre Star-Lord (Chris Pratt) e gli altri Guardiani della Galassia.

